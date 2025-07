G-DRAGON、全身びしょ濡れでも圧巻の存在感！PSY夏フェスにサプライズ登場 『ピタカゲ』デュエットも【独占写真】

BIGBANGのG-DRAGONが歌手PSYの「びしょ濡れショー」にサプライズ登場し、会場の熱気をさらに盛り上げた。

【写真】全身びしょ濡れG-DRAGON

G-DRAGONは7月1日、自身のインスタグラムを更新。しずくの絵文字とともに「What it do this Summer?Wet yo Swag on」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開されたのは、去る6月28日に仁川(インチョン)アジアド主競技場で行われたPSYの夏フェス「PSYびしょ濡れショーSUMMER SWAG2025」の写真だ。

(写真提供=OSEN)G-DRAGON

(写真提供=OSEN)G-DRAGON

(写真提供=OSEN)G-DRAGON(左)、PSY

この日、G-DRAGONは麦わら帽子にサングラス、そして個性的なファッションを身にまといステージにサプライズ登場。「びしょ濡れショー」らしく大量の水しぶきが降り注ぐなかで、PSYと並んで圧巻の存在感を放っている。

ステージでは自身のソロ曲『POWER』と『HOME SWEET HOME』を熱唱。さらにはPSYとともに『CROOKED(ピタカゲ)』をデュエットで歌い上げ、会場を熱気に包んだ。

G-DRAGONは全身びしょ濡れになりながらも終始ステージを楽しむ様子を見せ、圧巻のパフォーマンスで観客の心を掴んでいた。

(写真提供=OSEN)G-DRAGON

(写真提供=OSEN)G-DRAGON

(写真提供=OSEN)PSY(左)、G-DRAGON

(写真提供=OSEN)PSY(左)、G-DRAGON

(写真提供=OSEN)G-DRAGON(左)、PSY

「PSYびしょ濡れショーSUMMER SWAG2025」は6月28〜29日の仁川公演を皮切りに全国ツアーへ突入。今後は7月5日に議政府(ウィジョンブ)、12〜13日に大田(テジョン)、18〜20日にソウル、26日に束草(ソクチョ)、8月2〜3日に水原(スウォン)、9日に大邱(テグ)、15〜16日に釜山(プサン)、そして23〜24日に光州(クァンジュ)での公演が控えており、9都市16公演を実施する予定だ。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。