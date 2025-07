息子の「死をむだにしたくない」という両親の想いもむなしく…いじめで同級生を自殺させた「4人の中学生」の「それぞれの反応」

怪物のような本が、いま全国の書店で異様な存在感を放っている。取材・執筆30年、総ページ数924という超弩級の大作『see you again』だ。しかも著者の小林篤氏は、本の執筆はこれがわずかに2作目。何から何まで常識外れの怪作のルーツをたどると、いまはなき月刊誌での連載記事に行きつく。小林氏はその仕事をきっかけに自殺した少年と彼を取り巻く世界に没入し、公表を目的としない取材にのめり込んで、もがき続けることになったのだ。いわば、すべてのはじまりとなった「see you again エピソード0」を、特別に連続公開する。

遺書

1994年11月27日、愛知県西尾市の中学2年生、上之郷清人が自宅の柿の木にロープをかけて命を絶った。4日後、兄の伸人が遺書を発見。そこには100万円を超える恐喝、死の恐怖にさらされた暴行など、凄惨ないじめが克明につづられていた。

翌日、中日新聞がトップ記事で報じると、すべてのメディアが追随して熾烈な報道合戦が始まった。死を目前にしながらも家族への感謝を忘れず、自分をいじめた加害者たちにまで気づかいをみせる清人の健気さが、遺書を読む者の涙を誘った。

いつも4人の人(名前が出せなくてスミマせん。)にお金をとられていました。そして、今日、もっていくお金がどうしてもみつからなかったし、これから生きていても…。だから…。また、みんなといっしょに幸せに、くらしたいです。しくしく!

あ、そーいえば、何で、奴らのいいなりになったか? それは、川でのできごとがきっかけ。川につれていかれて、何をするかと思ったら、いきなり顔をドボン。とても苦しいので、手をギュッとひねって、助けをあげたら、また、ドボン。(中略)しかも足がつかないから、とても恐怖をかんじた。それ以来、残念でしたが、いいなりになりました。

まだ、やりたいことがたくさんあったけど……。本当にすみません。いつも、心配をかけさせ、ワガママだし、育てるのにも苦労がかかったと思います。おばあちゃん、長生きしてください。お父さん、オーストラリア旅行をありがとう。お母さん、おいしいご飯をありがとう。お兄ちゃん、昔から迷惑をかけてスミマせん。寛人、ワガママばかりいっちゃダメだよ。また、あえるといいですね。最後に、お父さんの財布がなくなったといっていたけれど、2回目は、本当に知りません。 see you again

蕎麦屋で新聞記事を読んだルポライター小林の頭に、次々と疑問が湧いてきた。巧みなレトリックの裏側には、本音を吐露できない葛藤がひそんでいるのではないか? なぜここまで追いつめられながら両親に助けを求めなかったのか? 最後の言葉が「また会いましょう」とは、輪廻転生を本気で信じていたのか?

このとき40歳の小林には、幾多の事件や事故の現場を取材し、人間の裏表を見てきたという自負があった。子どもの頃からひねくれたところのある彼は、清人という少年に親近感を覚え、矢も楯もたまらず取材してみたくなった。

その日のうちに、小林は新幹線に飛び乗った。それが30年に及ぶ旅の始まりだった。

「人間のやることですか」

愛知県西尾市の東部中学校に通う上之郷清人君(13歳)のいじめによる自殺の記事が中日新聞のトップで報じられたのは、12月2日のことだった。

このスクープ記事を追って、テレビ、新聞、雑誌などのマスコミ各社が両親と学校のもとへ怒濤のごとく押し寄せた。翌3日夜に東部中学校校長室で開かれた松原正造PTA会長の記者会見には、50人を超える報道陣が集まった。

記者会見が終了して30分後の、午後11時。校長室に清人君の両親と伯父の3人が3枚のレポート用紙を携えて乗り込んできた。

「何だい、君たち。カメラは必要ない。そんなに面白いか。帰れ、みんな」

半数ほど残っていた報道陣に父親の仁志さん(48歳)は声を震わせて言った。その語気に圧されてカメラマンたちが退室すると、仁志さんはこみ上げる感情を抑えるためか大きく息をして、磯貝誠次教頭に対した。

「清人の遺書の中で、口では言えない恥ずかしいことをさせられた、そういう一文があります。いま聞いたところでは、スーパーの前で、みんなが見ておる前で、犬みたいにはいずり回されたというんです。これじゃあ、さらし者ですよ。人間のやることですか」

磯貝教頭は唇を噛んで顔を歪めた。

「清人が死んだと知ったとき(いじめた)子どもたちは、黙っておればわからへん、と口裏を合わせたと私に言いました。学校も、いじめは気がつかなかったと取り繕っているじゃないですか。先生、何とか言ってくださいよ。もう清人は帰ってこないんですよ」

「申し訳ないです」

教頭の苦しい言葉に、ひとり離れて椅子に腰掛けていた母親の霧子さん(44歳)はすっかりやつれた顔を伏せ、握り拳で膝をもどかしそうに叩きはじめた。

やがて、いったん帰宅していた袋井仁校長が駆けつけると、仁志さんは持っていた3枚のレポート用紙を突きつけた。

「これは清人をいじめた生徒がきょう、書いてきた反省文です。ちゃんと読みます。

『夏休み前ぐらいから、毎日っていうほど殴ったりしていた。夏休みに入ってから、先生に見つかり、ちょっとの間いじめなくなり、ちょっとたってからまたいじめるようになった』。

そう書いてあります。ここにある『先生』はどこの学校の先生ですか。先生は知ってたんじゃないですか」

反省文を受け取った袋井校長は、床にがくりと膝をついた――。

発見された「遺書」

東部中学2年C組の上之郷清人君が、自宅裏庭の柿の木で首を吊って死んでいるのが発見されたのは、これより6日前の11月27日午後11時50分のことであった。見つけた母親は正気を失ったように泣き叫び、父親は慟哭をこらえながら遺体を枝から降ろした。両親は、自分たちがわが子を死に追いやったのではないかとみずからを責めた。

前日に、祖母のしのさん(77歳)のサイフから1万2千円を抜き盗った清人君をひどく叱ったからであった。

「こんなことが続くようだと、泥棒だ……。警察にお願いして、その結果、施設に入ることになるが、どうする!」

ふだん温厚な仁志さんだが、このときばかりは2度目の盗みとあって感情を抑えかねた。

「キヨ君、施設に行くの?」

霧子さんの問いかけに「うん……」と泣きながらうなずいた清人君の横面を、父親は5回張り倒したうえに、こう罵声を浴びせた。

「どこへでも、行けっ!」

はじめ両親には、この日のことが、自殺の直接の原因と思われた。しかしその一方で、一年の春休みからの清人君の変わりようにもただならぬものを感じていた。

自殺の翌朝、11月28日午前6時40分に、清人君の伯父が教頭に連絡を入れる。校長らは学校で対応協議のすえ、校長・学年主任・担任ら3人が、2時間あまり経過した9時に上之郷家を弔問に訪れた。

仁志さんは、自分の叱り方に問題があったと前置きしてから、清人君がいじめにあっていた事実がないかどうか調査を依頼する。

「さっそく、誠意を持って調べてみます」

それが、袋井校長の返事だった。以来、回答はなしのつぶてのまま3日が経つ。その間に兄の伸人さん(18歳)が清人君の友人関係をつぎつぎとあたり、いじめに加わった11名の子供たちをつきとめてしまう。全員が、東部中学2年の男子生徒であった。

「こっちは、名前までわかっとるのに、何で学校は調査中だとしか言ってこーへんだ!」

弟がいじめられていた事実を確認した伸人さんは、葬儀が終わった11月30日の夜、学校に直訴しようといきりたった。

翌日、清人君の部屋を点検していた伸人さんは、机の引き出しの一番下からエアメールの封筒に入った便箋4枚の「遺書」、金額を何回も書き直された母親あての「114万200円」の借用書、大学ノート15ページにつづられた「少年時代の思い出・旅日記」を発見した。

上之郷家の家族とごく近い身内がかわるがわる読むうちに、全員がしばらく言葉を失った。仁志さんも、とられた金の想像をはるかに越えた額といじめのすさまじさに、何度目を通しても中身が頭に入らなかった。昼頃に、学校へ遺書が出てきたことを連絡すると、校長らが飛んできた。

「遺書にはないが、この旅日記の方に、いじめた子たちの名前がのってますよ」

仁志さんの示したページには、「いちばんお金をとった人ベスト4」として、順位付けで4人の姓が書かれていた。

「すぐ調べます。生徒を(学校に)待たせています。帰って確認します」

袋井校長は、当惑を隠せない表情で、こうしたいじめのあった事実を認識していなかったことを両親に詫びた。夕方、清人君をいじめた4人の生徒と保護者、それに校長らが上之郷家に謝罪に訪れる。

「死をむだにしたくない」

4人の生徒の様子は、それぞれだった。「ベスト4」の一位と二位の生徒はポーカーフェイスを決め込む。三位の生徒は神妙な顔つき。四位の生徒は、うっすら涙を浮かべていた。

「おまえたちは、清人に何をやったんだ」

問い詰める仁志さんに、自分から話し出す生徒はいなかった。しばらくして、四位の生徒が、清人君の自殺を知って、いじめていたことがばれるんじゃないかと仲間で集まり相談したことを打ち明ける。彼もお金を受け取っていたにもかかわらず、清人君は、「ランキング」の彼の名の横に「○○ちゃんはお金をぜんぜんとらなかった」「三人にはおぼれさせられた。○○ちゃんは、いつもだまっててくれた」と書き加えていた。

三位の生徒は両親が平謝りをするに任せ、二位の生徒は川でおぼれさせた件で嘘をついて仁志さんに「帰れ」と怒鳴られる。一位の生徒は睨むような目つきで仁志さんを見返したままで、親もシラッとした対応だった。

母方の祖父が、口の重い生徒たちに業を煮やして、「なんで、こんなことをしたんだ。面白かったからかっ!」と怒鳴りつけた。

「悪かったです」

「楽しかったです」

「面白かったです」

「ごめんなさい」

4人は、それぞれにボソッと答えた。

父親の仁志さんは、4人の生徒に反省文を書くように促す。彼らが清人君に何をしたのかを書きつづることが、自分たちがしたことの意味を見つめ直す作業になると考えたからだ。それは、わが子の死を無意味なものにしたくないという、切ない親心だった。

母親の霧子さんも、同じ思いであった。

「あなたたち、いいこと、わるいことが言える強い子どもになってほしい……」

4人の生徒に、すがる思いで願いを伝えた。

その夜。両親は、親戚の一部からの「そこまでしなくても」との反対を押し切って、清人君の遺書を新聞に公表する決意をした。このときの心境を、両親はのちにこう語った。

「私は、何も学校だけを責めるつもりはないのです。言われるまでもなく、一番悪いのは私です。だから、清人があんなにいじめで苦しんでいたのに、この親がなんでわかってやれんかったのか。なぜ、親にもいえんかったのか。なんで、いじめた子たちは、あそこまで追いつめたのか。なんで、学校もわからんかったのか。

事実を一つ一つ明らかにしていくことで、同じ悲劇が二度と起こらんように、いじめで悩み苦しんでる親や子や先生に考えてもらう材料にしてもらえたらと思うからです」

仁志さんの言葉に、霧子さんの思いがぴったりと重なる。

「子どもにとって、一番身近でどんなときでも守ってやらなくてはならない母親の私が、あの子を救えずに見殺しにした……。十字架を私は一生背負っていきます」

後編記事『問題児たちなりの「倫理」が無くなり、「普通の子」が暴走する…いじめ自殺事件の学校から見える教育現場の現実』へ続く

