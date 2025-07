問題児たちなりの「倫理」が無くなり、「普通の子」が暴走する…いじめ自殺事件の学校から見える教育現場の現実

怪物のような本が、いま全国の書店で異様な存在感を放っている。取材・執筆30年、総ページ数924という超弩級の大作『see you again』だ。しかも著者の小林篤氏は、本の執筆はこれがわずかに2作目。何から何まで常識外れの怪作のルーツをたどると、いまはなき月刊誌での連載記事に行きつく。小林氏はその仕事をきっかけに自殺した少年と彼を取り巻く世界に没入し、公表を目的としない取材にのめり込んで、もがき続けることになったのだ。いわば、すべてのはじまりとなった「see you again エピソード0」を、特別に連続公開する。

上之郷家の家族

上之郷家は、二町歩近くの田畑を所有する地元でも知られた旧家である。

仁志さんは国立の名古屋工業大学を卒業した技術者で、トヨタ系列の有名企業の課長職にあるエリートサラリーマンだ。誠実な人柄で職場での人望も厚いという。霧子さんも、地元では名門の西尾高校から短大を卒業している。

子どもは男ばかり三兄弟。清人君は次男で、兄の伸人さんと6歳の弟がいる。これに祖母・しのさんを加えた6人家族である。

近所で「怪物」と評判になるほど働き者のしのさんに負けず劣らず、嫁の霧子さんもよく働いたという。市内で実家が経営するセメント会社の経理を任されており、三人の子育てはしのさんとの二人三脚でやってきた。子どもたちと触れ合う時間が少ないため、霧子さんは朝夕はせめて手料理を欠かさずつくるようにしていた。

清人君は、兄よりも勉強ができたことで、周囲から大きな期待をかけられたようだ。両親は成績のことをうるさく言うことはなかったが、親戚や近所の人が「勉強がんばれよ」とか「お父さんに負けるなよ」とよく声をかけた。

コツコツと努力型の清人君はそれに応え、親や祖母の言うことを何でも素直に聞く、いまどき珍しい少年に育ったのだった。

級友たちの「万引き事件」

清人君の小学校5年生からの担任、同級生、知人らへの取材を重ねながら、彼が自殺にいたるまでの経緯を追いかけてみた。彼の遺書には、小学6年生から少しいじめられるようになったとあるが、それより一年前までさかのぼる理由は、一つの小さな事件があったからだ。

それは、全国どこの小学校でも日常的に起こっている万引き事件だった。

当時5年生だった清人君は、この万引きには加わっていないが、同じ学年の5人が補導された。そして東部中で清人君をいじめた数人が、そのときの中心メンバーとなっていた。

三和小学校の5年生5人が万引きをしたのは、菓子店だった。老店主が病気で入院中に閉めていた店の鍵が簡単に開けられたため、ほとんど自由に出入りして店の菓子を盗っていた。発覚後、学校側は親と子どもを呼んで指導したが、頭をこすりつけて謝る両親や震えて泣く子もいれば、大して反省したそぶりを見せない子もいた。

清人君の書いた「ランキング」で一位に挙げられた蟹江一郎君は、後者のひとりだった。

学校への呼び出しに、蟹江君の家は母親しかこなかった。母親は蟹江君をそれほど叱っている様子はなかった。専業主婦だが明るく社交的な人で、スポーツ・クラブのコーチなどをして家を留守がちにしていた。父親はどちらかというと、家庭より仕事優先の会社人間で、トヨタ系列の地元有名企業に勤める管理職だ。

蟹江君は万引き事件を起こすまでは、目立って問題があるような子どもではなかった。しいて挙げるとすれば、忘れものが頻繁にあるということぐらいである。

お菓子を盗んでいたのは、蟹江君ら5人ばかりではなかった。上級生、下級生のかなりの人数が万引きに加わっていたのだ。つまり、蟹江君たちはワリを食ったのであるが、右代表として裁きを受けたことは勲章にもなる。

学校側も事情は知っていたにもかかわらず、この万引き事件を全体の問題として取りあげて指導することはなかった。たとえひとりの教師がそうした指導をすべきだと働きかけても、学年主任や生徒指導の教師、さらに上の教頭、校長から、「学校の体面」を考慮してストップがかかることもある。同僚の教師からも「仕事を増やさないで」と足を引っ張られかねないし、PTAの父母が反対するかもしれない。

子どもたちと正面から向き合おうとする教師ほど職場で孤立するジレンマを、いまの教育現場は抱えている。

蟹江君たちはそうした大人の本音を見抜いて、「やっていいこと」の規範レベルを瀬踏みしながら少しずつ上げていく。

「ひと昔前なら、問題児として先生からレッテルを張られた子どもって、問題児どうしで仲間をつくって、クラスや学校から孤立したでしょ。たいていは勉強もできない、いわゆる落ちこぼれ連中だった。だけど、いまは成績いい子も、運動できる子も、真面目が取り柄という子でも、気が合えば結構つきあう。変わりましたよ。だから、いままで私らがいい子だと思ってた子が、いつ問題児と一緒になってワルするかわからないんだ」

地元中学校のベテラン生活指導の教師が教えてくれた。

問題児なりの「倫理」が外れて

蟹江君と清人君は同級生で、ともに剣道部に入っていた。足が速くてスポーツマンタイプの蟹江君は、同学年のうちでは剣道の腕前もトップクラス。勉強は中位の成績だった。

清人君はといえば、蟹江君とは対照的に、剣道は補欠で不器用なタイプだが勉強の方はトップクラスだった。目立ちたがり屋の蟹江君は、いつも友だちの中心にいて、清人君も声をかけられると遊びに加わるのが常だった。

万引き事件後も、蟹江君はクラスの中で浮いた存在になることはなかったが、生意気という理由で上級生に殴られ、ときどき泣いている姿を同級生に見られている。むしろ彼は、小学生の頃はいじめられる側にいたようだ。しかしその代償に力の弱い者をいじめるようなこともとくになかった。

友だちの目に映った蟹江君はこうだ。

「ごく普通の子だよ。気の弱いとこもあって、寂しがりやで、そのぶん明るくしてるって感じ。仲のいい女の子が暗い顔をしていたりすると、どうかしたんか、なんて声をかけとったり……」

清人君をいじめた11人のグループは、東部中学校に入学すると、当時3年生の問題児グループと交流するようになる。何人かが兄弟だったためにつながったのだ。3年生グループは、1年生グループに「パシリ」と呼ばれる役割をあてがう。文字通りの使い走りとして、上級生の手足となって動くわけだ。

「俺らは、弱い奴なんか相手にせんかったわ。ツッパリはブン殴ったけどな。清人のことは、知っとった。たまに、ファミコン教えにきてもらった。あいつ、メチャうまくて攻略法とかよう知っとったで、俺ら『キヨト先生』って呼んでた」

当時、3年生のリーダー格で、卒業後は真面目に働いている及川桔平君は、ちょっと面倒臭そうに言った。及川君を知る、現在は高校1年生の大林洋一君もこう言う。

「及川は先生も殴ったりしたけど、みんなから人気があった。あいつなりに筋を通してたから、むしろ、いじめられる奴なんかを守っとった」

教師の目の届かないところで、彼らグループの行動倫理が、いじめのエスカレーションにブレーキをかけていた。蟹江君らの暴走は、この及川君のグループが卒業したあとの4月から始まった。」

