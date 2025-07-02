本日の予定【経済指標】
【韓国】
消費者物価指数（CPI）（6月）08:00
予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)
【豪州】
小売売上高（5月）10:30
予想 0.4% 前回 -0.1%（前月比)
【香港】
小売売上高（5月）17:30
予想 -1.3% 前回 -2.3%（価格・前年比)
予想 -3.0% 前回 -3.3%（数量・前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏雇用統計（5月）18:00
予想 6.2% 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/21 - 06/27）20:00
予想 N/A 前回 1.1%（前週比)
チャレンジャー人員削減数（6月）20:30
予想 N/A 前回 47.0%（前年比)
ADP雇用者数（6月）21:15
予想 9.2万人 前回 3.7万人（前月比)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（CPI）（6月）08:00
予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)
【豪州】
小売売上高（5月）10:30
予想 0.4% 前回 -0.1%（前月比)
【香港】
小売売上高（5月）17:30
予想 -1.3% 前回 -2.3%（価格・前年比)
予想 -3.0% 前回 -3.3%（数量・前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏雇用統計（5月）18:00
予想 6.2% 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/21 - 06/27）20:00
予想 N/A 前回 1.1%（前週比)
チャレンジャー人員削減数（6月）20:30
予想 N/A 前回 47.0%（前年比)
ADP雇用者数（6月）21:15
予想 9.2万人 前回 3.7万人（前月比)
※予定は変更することがあります