【韓国】

消費者物価指数（CPI）（6月）08:00

予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)

予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)



【豪州】

小売売上高（5月）10:30

予想 0.4% 前回 -0.1%（前月比)



【香港】

小売売上高（5月）17:30

予想 -1.3% 前回 -2.3%（価格・前年比)

予想 -3.0% 前回 -3.3%（数量・前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏雇用統計（5月）18:00

予想 6.2% 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（06/21 - 06/27）20:00

予想 N/A 前回 1.1%（前週比)



チャレンジャー人員削減数（6月）20:30

予想 N/A 前回 47.0%（前年比)



ADP雇用者数（6月）21:15

予想 9.2万人 前回 3.7万人（前月比)



※予定は変更することがあります

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