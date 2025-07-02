【韓国】
消費者物価指数（CPI）（6月）08:00
予想　0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　2.1%　前回　1.9%（前年比)

【豪州】
小売売上高（5月）10:30
予想　0.4%　前回　-0.1%（前月比)

【香港】
小売売上高（5月）17:30　
予想　-1.3%　前回　-2.3%（価格・前年比)
予想　-3.0%　前回　-3.3%（数量・前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏雇用統計（5月）18:00
予想　6.2%　前回　6.2%（ユーロ圏失業率)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/21 - 06/27）20:00　
予想　N/A　前回　1.1%（前週比)

チャレンジャー人員削減数（6月）20:30
予想　N/A　前回　47.0%（前年比)

ADP雇用者数（6月）21:15　
予想　9.2万人　前回　3.7万人（前月比)

※予定は変更することがあります