山内惠介が、故郷福岡県の高校の先輩でもある椎名林檎が作詞・作編曲を手掛けたデジタルシングル「闇にご用心」を本日リリースした。 ◆山内惠介 動画 「和」を強く感じさせる歌詞と旋律、ソリッドなバンドサウンドと華やかな管楽器で構築された編曲と、椎名林檎の世界観に圧倒させられる楽曲。都々逸の要素もあり、古今東西様々なルーツミュージックが融合された唯一無二の音像を山内惠介が大人の色気で力強く艶やかに縁取る、山内惠介の新境地が感じられる1曲に仕上がっているとのこと。 そのミュージックビデオもYouTubeにて本日公開された。監督は数々の名作を産み出してきた映像ディレクター・ZUMI。独りの傘を被った流浪の旅人。闇夜を歩きながら、怪しげな気配を感じとる。青く光る火の玉がおドロおドロとついてくる。謎に包まれた怪しいダンサーたちは、この世のものなのか。現世と冥界の狭間を感じさせる作品になっているので期待して観て頂きたい。 https://youtu.be/lWXMYLd4iyY ◾️デジタルシングル「闇にご用心」 2025年7月2日(水)配信スタートhttps://jvcmusic.lnk.to/BewareOfTheDarkSide 作詞・作編曲 椎名林檎 管編曲 村田陽一drums 石若駿wood bass 鳥越啓介guitar, electric sitar 名越由貴夫piano 伊澤一葉alto flute 坂本圭clarinet 中ヒデヒトbass clarinet 有馬理絵trumpet 西村浩二trombone 村田陽一tenor sax 山本拓夫recording & mixing engineer 井上うに 関連リンク ◆山内惠介 オフィシャルサイト◆山内惠介 オフィシャルX◆山内惠介 オフィシャルYouTubeチャンネル◆山内惠介 オフィシャルTikTok

