スイーツのプロ推薦！ まるでショートケーキ!? 繊細な氷と自家製シロップで作るケーキのようなかき氷

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

「サカノウエカフェ」の「こおりのショートケーキ」

文京区・湯島にあるかき氷の名店「サカノウエカフェ」。ふわりと溶ける繊細な氷と自家製シロップで作るかき氷は、何度食べても飽きないおいしさです。中でもいちごシロップとエスプーマクリームたっぷりのかき氷は、ショートケーキのような見た目とおいしさからスイーツ好きに大人気。見て楽しい!食べておいしい!! 今回はそんな絶品かき氷をご紹介します。

試行錯誤を重ね、行列のできるかき氷店へと成長

外観

「サカノウエカフェ」は、東京メトロ千代田線・湯島駅より徒歩約5分。湯島天神と神田明神のほぼ中間にあります。夏場には待ち時間が4時間以上になることもある同店。その独創的かつかわいらしいかき氷を求め、連日多くの人が訪れています。

店主の町山友康さん

店主の町山さんは元々アミューズメントパークのスタッフでしたが、昔から自分の店を持ちたいという思いが強くあり、35歳の時に独立して「サカノウエカフェ」をオープン。当時はランチをはじめ、ケーキやスムージー、フレンチトーストなど、さまざまなメニューを販売していましたが、オペレーションの問題などもあり徐々にメニューを削減。その中でもかき氷は評判が良く、それを目当てに来店する人が増えたため、かき氷一本で営業していくことを決意します。

その後はSNSで評判が広まり、開店前には行列ができるほどに。今では自家製シロップで作るかき氷を求め、遠方から足を運ぶ人がいるほどの人気店になりました。

店内

夏場は開店直後に満席となる同店。店内には2人掛けのテーブル席とソファ席があり、ゆっくりとかき氷を楽しむことができます。

純氷

同店では、48時間以上かけて不純物を取り除きながらゆっくり凍らせた高純度の氷「純氷」を使用。純氷を使うと、シロップやトッピングのおいしさを、氷のやわらかな食感と共に感じることができるそう。また氷の温度は−3度〜−4℃にするこだわりようで、口の中で溶けていく感覚は、この温度が最適とのこと。温度管理の徹底がおいしいかき氷に繋がるそうです。

電動かき氷機は削るスピードが大事

電動のかき氷機に氷をセットしたらあとは削るのみ。ふわふわのかき氷を作るにはかき氷機の性能の他に、刃の状態がとても重要とのこと。特に夏場は注文が多く刃の劣化が早いため、氷の削りを安定するために刃は毎日替えているそう。

ふわふわの氷に自家製シロップがたっぷり

こだわりは氷や刃だけではありません! シロップはすべて自家製のものを使用し、唯一無二の味わいに仕上げています。中でも旬のフルーツには力を入れているそうで、早めに仕入れたものはお店で追熟して、果実の状態を見ながら適したタイミングでシロップを作っているそう。また休日はフレンチレストランやパフェ専門店に通い、ドリンクのペアリングや素材の組み合わせなどを勉強し、氷に合うシロップを日々研究しているそうです。

「こおりのショートーケーキ」以外のメニューは期間限定

そんな手間暇かけて作るかき氷はほとんどが季節限定で、定番は「こおりのショートケーキ」のみ。約3週間ごとにメニューが変わるので、いつ行っても新しい味に出会えるのが魅力です。

今回はそんな同店こだわりのかき氷の中から、僕が特におすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! いちごシロップたっぷりのショートケーキ風かき氷

「こおりのショートケーキ」1,800円

同店のかき氷は、どれも氷とシロップのバランスが絶妙で何度でも食べたくなるおいしさ。その中でも僕が一番におすすめするのは「こおりのショートケーキ」1,800円! ふわふわの氷にミルクソースと自家製いちごシロップをたっぷりかけ、トップにエスプーマクリームといちごの果肉をデコレーションしたかわいいかき氷です。

氷の中にはいちごの果肉がゴロゴロ

甘酸っぱい自家製いちごシロップとコクのあるエスプーマクリーム、そこにミルクソースの優しい甘さが絶妙に混ざり合って、スプーンが止まらないおいしさ! 山盛りのクリームもエスプーマでホイップしているためふんわりと軽く、シルクのような口当たりも好印象です。また氷の中にはカットしたいちごが入っているため、どこから食べてもいちご感をしっかり味わえるのもうれしいポイント。たっぷりのクリームと自家製いちごシロップがかかった氷を食べれば、まるでショートケーキのような味わいを楽しめますよ。

シロップが甘さ控えめなのもあり、思った以上にあっさりと食べられる

味はもちろん、あまりのかわいさに食べるのがもったいなく感じてしまう「こおりのショートケーキ」。ビジュアルにもこだわったかき氷をぜひ食べてみてください。

桃の甘さと芳醇な香りがたまらない! 期間限定「ももウーロン」

「ももウーロン」2,100円 ※7月中旬までの販売。中旬以降は、桃を使った他のメニューに変更予定

アーモンドミルクベースの氷に桃シロップとソルダムシロップをかけ、トップにウーロンエスプーマとウーロンメレンゲ、スライスアーモンドをトッピングした一品です。

意外な組み合わせかと思いきや、桃とウーロンの相性はバツグン

ウーロンエスプーマは、咲き誇る花のような香りとすっきりとした心地よい渋みが特徴。濃厚な甘さの桃シロップや塩気のあるアーモンドスライスとも相性抜群です。また氷の中にはすももシロップが入っていて、キュンとした甘酸っぱさがかき氷の味わいを引き締めています。桃の甘さとウーロンのすっきりとした渋み、すももシロップの甘酸っぱさが絶妙なバランスで、食べ進める手が止まらなくなりますよ。

生産者との繋がりを大事に食の楽しさを届けたい

「かき氷に関してはまだまだ研究中です」と話す町山さん

「今は湯島の他にマレーシアとシンガポールに店舗がありますが、海外は日本とは違って思った以上に大変で疲れちゃいました(笑)。今後は店舗を増やすというより異業種とのコラボやイベント出店などに力を入れていきたいです。また生産者との繋がりを今まで以上に広げて、食の楽しさとおいしさをたくさんの人に届けたいと考えています。かき氷の店なので夏は忙しくて大変ですが、お客様の笑顔を楽しみに、明日からもどんどん氷を削りたいですね」。最後にそう話してくれた町山さん。

夏は数時間待ちになる同店ですが、現在は店頭にある帳簿に名前を書き、目安の時間(帳簿に目安の時間が記載されている)に戻ってくれば入店できるシステム。またオンラインでファストパス(有料)を購入すると並ばずに入店できるそう。ちなみにファストパスは30分に1組というごく僅かな枠のため、確保するには運も必要かもしれません。

帳簿の出る目安はオープンの1時間30分〜2時間前

自家製シロップとエスプーマを駆使してさまざまな組み合わせのかき氷を作る「サカノウエカフェ」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆サカノウエカフェ住所 : 東京都文京区湯島2-22-14 ビュークレスト御茶ノ水 1FTEL : 非公開

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

