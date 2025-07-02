¡ÈÂ®¶Ú¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡É¤Ë¡È¥¦¥Ê¥®Ì£¡É¡ÖµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¤Î¿Íµ¤ºÆÇ³¥Ê¥¼¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ç¿Íµ¤¤ÎµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶áÇ¯¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬µÞ¾å¾º¡£¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡Ä¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÂ®¶Ú¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡É¤Ë¡È¥¦¥Ê¥®Ì£¡É¡ÖµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¤Î¿Íµ¤ºÆÇ³¥Ê¥¼¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
Êª²Á¹â¤Ç¤â¡È°Â¤¤¡É¡ÖÇä¾å¤²1.7ÇÜ¡×
¡ÖµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¤Û¤¿¤ÆÉ÷Ì£¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¼ïÎà¡×
ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ø¤¤¤Ê¤²¤äÎýÇÏ´ØÄ®Å¹¡Ù¡ÊÎýÇÏ¶è¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤ó¤È25¼ïÎà¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ºë¶Ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ø¥Þ¥ß¡¼¥×¥é¥¹ÉðÂ¢±ºÏÂÅ¹¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¤Ç¤â¡¢µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¡£ºÇ¶á¤ÎÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Ä¹¡¦¿åËÜÎµ¼¡¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤³2¡Á3¤«·î¤Ç¤¹¤ÈÁ´Å¹¤Ç1.7ÇÜ¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¡È²Á³Ê¤â°Â¤¤¡É¤Î¤Ç²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ç¥Ï¥à¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Çä¾å¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¡×¤âÄÉ¤¤É÷
¤½¤â¤½¤âµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢1935Ç¯º¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÆüËÜÈ¯¾Í¡É¤Î¿©¤ÙÊª¡£
Åö»þ¤ÏÀÖ¿Èµû¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¸¶ÎÁ¤¬Çò¿Èµû¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤¬Áý²Ã¡£Àï¸å¤Î¿©ÎÈÆñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤ÎÄêÈÖ¿©ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Þ¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö°Â¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡ÙÌÊ°úÍªÂÀ¤µ¤ó¡§
¡Ö¡È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤Î¼ûÍ×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡È·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¡É¤ËµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¤¬2024Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î¿´·ì´É¤ÎÉÂµ¤¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëDHAÇÛ¹ç¤ÎµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡ÖDHAÆþ¤ê¥ê¥µ¡¼¥é¥½¡¼¥»¡¼¥¸¦Ø¡×¡Ê50g¡ß3ËÜ¡¦324±ß¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¶áÇ¯¹â¤Þ¤ë·ò¹¯»Ö¸þ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸Á´ÂÎ¤Ç2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¤²¤¬¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÌó2³äÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯Ãæ¤È¤¤¤¦20ÂåÃËÀ¤â¡ÖÂÎ»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¿©»öÀ©¸ÂÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡È¥×¥í¥Æ¥¤¥óÂå¤ï¤ê¡É¤ËµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤¬¡ÖÂ®¶Ú¥¿¥ó¥Ñ¥¯ ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¸º±ö MSC 70¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥¹¥¤/70g¡ß4ËÜ¡¦248±ß¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡ÖÂ®¶Ú¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡×¤È¤Ï¡¢ºàÎÁ¤Î¥¹¥±¥½¥¦¥À¥é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÈæ¤ÙÂÎÆâ¤Ç¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£1ËÜ¤Ç1ÆüÊ¬¤ÎÂ®¶Ú¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡Ê4.5g¡Ë¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ê¥®¤Ë¥Î¥É¥°¥í¡ÖÌ£¤âÂ¿ºÌ¡×
·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÌ£¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤¿¡É¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢»ºÃÏ¤äµû¤Î¼ïÎà¤ò¸·Áª¤·¤¿¡Ö¤³¤À¤ï¤êµû¼ï¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡Ë
¢§Ä¸»Ò»º¤Î¤¤¤ï¤·¢§¼¯»ùÅç»º¤Î¤¦¤Ê¤®¡Ê³Æ65g¡ß3ËÜ¡¦258±ß¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¢§»³±¢»º¤Î¤É¤°¤í¢§ËÌ³¤Æ»»º¤Îºú¡¢¤¿¤é¤³¢§²Æì»º¤Î¤¤¤«Á´6¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡À¾ËÙÊ¸Éô°÷¡§
¡Ö¤¤¤ï¤·¤Î¹á¤ê¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î¤ªµû¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡Ö¤¦¤Ê¤®¤Î¤«¤Ð¾Æ¤¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¡ª¸«¤¿ÌÜ¤Î¿§¤âÇ»¤¤¤±¤ÉÌ£¤â¤½¤ÎÊ¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×
2·î¤Ë¤Ï¡¢Ï·ÊÞÎý¤êÊª¥á¡¼¥«¡¼¤ÎµªÊ¸¿©ÉÊ¤â»²Æþ¡£¹ñ»º¿¿Âä¤Î¤Û¤°¤·¿È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖSURIMI BAR ¿¿ÂäÆþ¤ê¤ª¤µ¤«¤Ê¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¡Ê50g¡ß2ËÜ¡¦237±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ê¬¥Ü¥¤¥ë¤Ç¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡ÙÌÊ°ú¤µ¤ó¤ª¥¹¥¹¥á¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤Ï¡¢¡Ö¡È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤Þ¤Þ¡ÉÊ¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤Ç1Ê¬´Ö¥Ü¥¤¥ë¡×¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡È¹©¾ì½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÌ£¡É¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
À¾ËÙÉô°÷¡§
¡Ö²¹¤«¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¹á¤ê¡£¥Û¥í¥Û¥í¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç³ú¤à¤¿¤Ó¤Ëµû¤Î¤¹¤ê¿È´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ÎÌý¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡É¤Ê¿©´¶¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤Ê¤«¤Ê¤«Çí¤±¤Ê¤¤¡É¥Õ¥£¥ë¥àÌäÂê¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¿Ê²½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥×¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤Ò¤Ã¤Ñ¤ì¤Ð³«¤±¤é¤ì¤ë¡Ö1ÉÃ¥ª¡¼¥×¥ó¡×·Á¼°¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢±ÉÍÜÌÌ¤äÌ£¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÆâÁõ¥Õ¥£¥ë¥à¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯7·î1ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë