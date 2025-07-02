º£ÌëÊüÁ÷¡ØFNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¸ø³«¡¡¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤óÁªÈ´¤Ê¤É¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤â¡Ú¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë°ìÍ÷·ÇºÜ¡Û
¡¡Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤¤ç¤¦2Æü¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é4»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø2025 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡È¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤ÊM!LK
¡¡ÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡Ö18:27¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ò¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #FNS²ÎÍØº×²Æ ¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ OP¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Ï¡¢50²»½ç¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
¢¨½Ð±é¼Ô¤Ï50²»½ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤áÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢§¸á¸å6»þ30Ê¬¤´¤í
AKB48¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¸À¤¤ÌõMaybe¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡×
CLASS SEVEN¡Ömiss you¡×
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥é¥Õ¤ë¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È ¡ß ÃæÅç·ò¿Í¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×
GENERATIONS¡ÖMagic Hour¡×
Æü¸þºä46¡ÖLove yourself!¡×
ME:I¡ÖMUSE¡×
¢§¸á¸å7»þ¤´¤í
INI¡ÖPineapple Juice¡×
&TEAM¡ÖDeer Hunter¡×
¶¿¤Ò¤í¤ß ¡ß ¹á¼è¿µ¸ã¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¡ÖGOLDFINGER'99¡×
TUBE ¡ß ¶áÆ£¿¿É§ ¡ß ¿¥ÅÄÅ¯Ïº¡Ö6¡¢6¡¢Rock¡ª¡×
ÅìÊý¿Àµ¯¡ÖÀÜÊ¡×¡¢ORIGINAL LOVE
Travis Japan¡ÖWould You Like One?¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×
É¹Àî¤¤è¤·¡ß¸öÅÄÐÔÌ¤¡ÖTATTOO¡×¡ÊÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î½½Âå¡Ê¸÷GENJI¡Ë
BOYNEXTDOOR¡Öº£Æü¤À¤± I LOVE YOU¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡×
Mrs. GREEN APPLE¡Öbreakfast¡×
LE SSERAFIM¡ÖDIFFERENT¡×
¢§¸á¸å8»þ¤´¤í
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×
´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÎøÉ÷¡×
ORANGE RANGE¡Ö°Ê¿´ÅÅ¿®¡×
ORANGE RANGE¡ßINI¡ÊÃÓºêÍý¿Í¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢À¾Þ«¿Í¡Ë¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡×
timelesz¡ÖRock this Party¡×
NiziU¡ÖShining day¡×
HANA¡ÖBurning Flower¡×
FANTASTICS¡ÖGot Boost¡©¡×¡ÖCandy Blaze¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤«¤¬¤ß ¡×
FRUITS ZIPPER ¡ß CUTIE STREET¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
»°±ºÂçÃÎ¡ÖHorizon Dreamer¡×
M!LK ¡ß ¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤óÁªÈ´¡ÊFANTASTICS¡Êº´Æ£Âç¼ù¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡¢ËÙ²Æ´î¡Ë¡¢&TEAM¡ÊK¡¢TAKI¡¢MAKI¡Ë¡Ë¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
¢§¸á¸å9»þ¤´¤í
EIKO ¡õ shin feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡ÖSing along!!!¡×
XG¡ÖNEW DANCE¡×
ELAIZA¡ÖÄ³¡¹·ë¤Ó¡×¡ÊAimer¡Ë
Áð¤Ê¤®¹ä¡ÖSTAY WITH ME¡×
¸öÅÄÐÔÌ¤¡ßNiziU¡ÊMAKO¡¢RIO¡¢MAYA¡¢MAYUKA¡Ë¡ÖButterfly¡×
SUPER BEAVER¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×
¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ß¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡Ö¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿¡×¡ÊMONGOL800¡Ë
TREASURE¡ÖFANTASTIC BABY -JP Ver.-¡×¡ÊBIGBANG¡Ë
É¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¡ÖParty of Monsters¡×
FRUITS ZIPPER¡ßCUTIE STREET¡Ö¢§Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤¢§¡×¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡¢¾¾±º°¡Ìï¡Ë
ME:I¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊKARA¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×
Mrs. GREEN APPLE¡ÖSoranji¡×
¢§¸á¸å10»þ¤´¤í
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡ßELAIZA¡ÖStory¡×¡ÊAI¡Ë
Aqua Timez¡ßÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¡ßÆ£ËÒµþ²ð¡ÊINI¡Ë¡ÖÆú¡×
½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡ßSuperfly¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×
¹á¼è¿µ¸ã¡ÖUNERI KUNERI¡Êfeat. Kroi¡Ë¡×
DA PUMP¡ÖPon de SKY, Pon de STAR¡×
ÃæÅç·ò¿Í¡ÖMONTAGE¡×
Number_i¡ÖGOD_i¡×
NEWS¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡È¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤ÊM!LK
¡¡ÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡Ö18:27¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ò¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #FNS²ÎÍØº×²Æ ¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ OP¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
¢¨½Ð±é¼Ô¤Ï50²»½ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤áÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢§¸á¸å6»þ30Ê¬¤´¤í
AKB48¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¸À¤¤ÌõMaybe¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡×
CLASS SEVEN¡Ömiss you¡×
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥é¥Õ¤ë¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È ¡ß ÃæÅç·ò¿Í¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×
GENERATIONS¡ÖMagic Hour¡×
Æü¸þºä46¡ÖLove yourself!¡×
ME:I¡ÖMUSE¡×
¢§¸á¸å7»þ¤´¤í
INI¡ÖPineapple Juice¡×
&TEAM¡ÖDeer Hunter¡×
¶¿¤Ò¤í¤ß ¡ß ¹á¼è¿µ¸ã¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¡ÖGOLDFINGER'99¡×
TUBE ¡ß ¶áÆ£¿¿É§ ¡ß ¿¥ÅÄÅ¯Ïº¡Ö6¡¢6¡¢Rock¡ª¡×
ÅìÊý¿Àµ¯¡ÖÀÜÊ¡×¡¢ORIGINAL LOVE
Travis Japan¡ÖWould You Like One?¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×
É¹Àî¤¤è¤·¡ß¸öÅÄÐÔÌ¤¡ÖTATTOO¡×¡ÊÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î½½Âå¡Ê¸÷GENJI¡Ë
BOYNEXTDOOR¡Öº£Æü¤À¤± I LOVE YOU¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡×
Mrs. GREEN APPLE¡Öbreakfast¡×
LE SSERAFIM¡ÖDIFFERENT¡×
¢§¸á¸å8»þ¤´¤í
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×
´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÎøÉ÷¡×
ORANGE RANGE¡Ö°Ê¿´ÅÅ¿®¡×
ORANGE RANGE¡ßINI¡ÊÃÓºêÍý¿Í¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢À¾Þ«¿Í¡Ë¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡×
timelesz¡ÖRock this Party¡×
NiziU¡ÖShining day¡×
HANA¡ÖBurning Flower¡×
FANTASTICS¡ÖGot Boost¡©¡×¡ÖCandy Blaze¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤«¤¬¤ß ¡×
FRUITS ZIPPER ¡ß CUTIE STREET¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
»°±ºÂçÃÎ¡ÖHorizon Dreamer¡×
M!LK ¡ß ¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤óÁªÈ´¡ÊFANTASTICS¡Êº´Æ£Âç¼ù¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡¢ËÙ²Æ´î¡Ë¡¢&TEAM¡ÊK¡¢TAKI¡¢MAKI¡Ë¡Ë¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
¢§¸á¸å9»þ¤´¤í
EIKO ¡õ shin feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡ÖSing along!!!¡×
XG¡ÖNEW DANCE¡×
ELAIZA¡ÖÄ³¡¹·ë¤Ó¡×¡ÊAimer¡Ë
Áð¤Ê¤®¹ä¡ÖSTAY WITH ME¡×
¸öÅÄÐÔÌ¤¡ßNiziU¡ÊMAKO¡¢RIO¡¢MAYA¡¢MAYUKA¡Ë¡ÖButterfly¡×
SUPER BEAVER¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×
¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ß¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡Ö¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿¡×¡ÊMONGOL800¡Ë
TREASURE¡ÖFANTASTIC BABY -JP Ver.-¡×¡ÊBIGBANG¡Ë
É¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¡ÖParty of Monsters¡×
FRUITS ZIPPER¡ßCUTIE STREET¡Ö¢§Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤¢§¡×¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡¢¾¾±º°¡Ìï¡Ë
ME:I¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊKARA¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×
Mrs. GREEN APPLE¡ÖSoranji¡×
¢§¸á¸å10»þ¤´¤í
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡ßELAIZA¡ÖStory¡×¡ÊAI¡Ë
Aqua Timez¡ßÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¡ßÆ£ËÒµþ²ð¡ÊINI¡Ë¡ÖÆú¡×
½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡ßSuperfly¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×
¹á¼è¿µ¸ã¡ÖUNERI KUNERI¡Êfeat. Kroi¡Ë¡×
DA PUMP¡ÖPon de SKY, Pon de STAR¡×
ÃæÅç·ò¿Í¡ÖMONTAGE¡×
Number_i¡ÖGOD_i¡×
NEWS¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×