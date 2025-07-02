King¡õPrince£´Ç¯¤Ö¤ê¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×½Ð±é¡¡¤ä¤¹»Ò¡Ö¥é¥¤¥ó¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡×¤ËÌÌ¿©¤é¤¦
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ý¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ý¡×¡Ê8·î30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á31Æü¸á¸å8»þ54Ê¬¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢King¡õPrince¤È²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê47¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤äÆ±¶É¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24¡Ë¤é¡¢10¿Í¤¬²Æ¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¤òºÌ¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿21Ç¯°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËKing¡õPrince¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£É¹Àî¤é¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¡Ê30¡Ë¤ä¤¹»Ò¡Ê26¡Ë¤é¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤ë¡£µÜºê·ÄÍÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ïµ¯ÍÑÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌäÂê¤äÄË¤ß¤ò¼«Ê¬»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î7¿Í¤Ë¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£üâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¼ã¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç´ë²è¤ä¼èºà¤ËÎ×¤à¡£üâ¶¶¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤È¡ÖÍÙ¤ëÀ¤³¦°ì¼þ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¹ñ¶¡¦¿Í¼ï¡¦¾ã¤¬¤¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ò¤³¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â¾ã³²¤òÊú¤¨¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð±é¡£¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÇÀ÷¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼ê¤ò¼è¤ê¤¤¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¡£
±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¯¤¤¸÷¤ä¿¶Æ°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Ö²ÐÂç²ñ¤òºî¤ë¡£¡ÖÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤ä¼ª¤ËÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤òÂ¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤Î2¿Í¤È¥é¥¤¥ó¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ÉÄ¾µå²óÅú¡£¾åÅÄ¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤Í¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤í¡ª¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¯¤â¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤á¤²¤º¡£¿Æ¸ò¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¤â¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤Ï¤¤¡£Á´Á³¡×¡¢üâ¶¶¤â¡Ö¤¢¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÌ¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û