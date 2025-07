DREAMS COME TRUEが、テレビ朝日系全国24局ネットで放送されるドラマ『⼤追跡〜警視庁SSBC強⾏犯係〜』の主題歌を担当することが決定した。 ドリカムが地上波ドラマ主題歌を書き下ろすのは、2020年に提供したフジテレビ系列 木曜劇場「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」の主題歌「YES AND NO」以来、5年ぶりとなり、完全書き下ろしの新曲「BEACON」を提供する。 『⼤追跡〜警視庁SSBC強⾏犯係〜』は、数々の名作ドラマを生み出してきたテレビ朝日水曜9時枠、10年ぶりの新作となる、《現代捜査のキーマン》とも⾔うべき最先端のプロフェッショナル集団【SSBC=捜査⽀援分析センター】が舞台となる、新しくて王道の刑事ドラマ。主演を務めるのは、⼤森南朋×相葉雅紀×松下奈緒の3人だ。 今回、10年ぶりとなる水曜よる9時の新シリーズのドラマをスタートさせるにあたり、服部ゼネラルプロデューサー、藤崎プロデューサーより、この新シリーズを彩る主題歌は、いつの時代も人々のあらゆるシーンに寄り添った楽曲を多数生み出しているDREAMS COME TRUEにおいて他はないという熱烈なオファーを送り、その熱意に心動かされたメンバーが快諾し、5年ぶりとなる書き下ろしのドラマ主題歌となる「BEACON」が誕生することになったという。 ◾️ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』2025年7月9日スタート (初回拡大スペシャル)毎週水曜 よる9時テレビ朝日系24局 テレビ朝日が誇る伝統の《刑事ドラマ枠》水曜よる9時に10年ぶりの《新作》誕生! 大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒超豪華トリプル主演! ヒットメーカー・福田靖のオリジナル脚本で描く《現代捜査のキーマン》【SSBC(捜査支援分析センター)】を舞台にした 新しくて王道の刑事ドラマがこの夏、誕生する…! ◆キャスト伊垣修二(いがき・しゅうじ)・・・大森南朋名波凛太郎(ななみ・りんたろう) ・・・相葉雅紀青柳遥(あおやぎ・はるか)・・・松下奈緒 木沢理(きざわ・おさむ) ・・・伊藤淳史小山田勝也(おやまだ・かつや) ・・・郄木雄也(Hey! Say! JUMP)光本さやか(みつもと・さやか) ・・・足立梨花仁科瑠美(にしな・るみ) ・・・丸山礼城慎之介(じょう・しんのすけ) ・・・野村康太 ◆スタッフ(脚本) 福田靖(『HERO』『DOCTORS〜最強の名医〜』ほか)(音楽) 沢田完(ゼネラルプロデューサー) 服部宣之(テレビ朝日)(チーフプロデューサー) 黒田徹也(プロデューサー) 藤崎絵三(テレビ朝日)、目黒正之(東映)(監督) 田村直己、豊島圭介、小松隆志(制作) テレビ朝日、東映 ◆HP / SNS・番組公式ホームページ https://www.tv-asahi.co.jp/daitsuiseki/・公式X アカウント名:@daitsuiseki2507 URL:https://x.com/daitsuiseki2507・公式Instagram アカウント名:@daitsuiseki2507 URL: https://www.instagram.com/daitsuiseki2507/ ◾️<『ドリカムと夏祭り2025』“ここからだ!” in 万博記念公園> 2025年8月2日(土)、8月3日(日)13:00 ブースエリアオープン、15:00 客席エリアオープン、16:00 開演、20:10終演(予定)大阪:万博記念公園もみじ川芝生広場(https://www.expo70-park.jp/) ◆出演アーティスト両日:DREAMS COME TRUE「ドリカムディスコ」GOTO(S+AKS)& 「ABC“おはよう朝日です”ダンス企画」パワーパフボーイズ※ダンスパフォーマー、キッズダンサーなどの詳細は後日発表8月2日(土)ドリと踊ろう!Day: 新しい学校のリーダーズ / NMB48 / Da-iCE8月3日(日)ドリと歌おう!Day: […]

The post DREAMS COME TRUE、⼤森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』に新曲「BEACON」を書き下ろし first appeared on BARKS.