¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¾®ÎÓ¹§¾´¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü£±¡¢£²Ãå¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¡Öº£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼£Ó£±£°Àï¿¢ÌÚÄÌÉ§£Ã£²£µ²ó¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¤Ï£±Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¹§¾´¡Ê£²£µ¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ£±£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤ÎºûÌÚ¹á¸ã¤¬Æâ¤òÄù¤áÀÚ¤ëÅ¸³«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Þ¤¯¤êº¹¤·°ìÁ®¤ÇÇòÀ±Ã¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¸åÈ¾£·£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤ê¥Þ¥¤¡££²£Í¤òÎäÀÅ¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ²¿¤È¤«£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£Í½Áª£±£µ°Ì¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö£³ÆüÌÜ¤Ï²ó¤Ã¤¿¸å¤Ç½®¤¬Ä·¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥éÄ´À°¡£ÇÈ¤ò±Û¤¨¤ë´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï¤¤¤¤¿Í¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢¿¤Ó¤òµá¤á¤ë¤È²ó¤êÂ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Á°È¾¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤¿¤·¡¢º£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°¤ÎÊý¸þÀ¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤À¤¤¤Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£Å¸³«¤òÆÍ¤¤¤ÆÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£