CHIANZが、約1年ぶりとなる2nd EP「MESSY」を7月2日にリリースした。 MESSYというタイトルは“散らかっている”“混沌とした”という意味を持っており、メンバーそれぞれの多様な音楽的感性が交差しながらひとつの調和を生み出す現在のCHIANZをまさに象徴している。 本作には、都会的なセンスが光るシティポップ的アプローチで仕上げた表題曲「MESSY」やライブでも高い人気を誇る初のバラード曲「TONIGHT」、2024年夏に先行配信された「GIRL」さらには台湾のプロデューサー/シンガーソングライターLIU KOI によるデビュー曲「GIG」のサマーハウスリミックスを収録している。 CHIANZが結成当初から貫くDIYスピリットと、時代感覚を柔軟に取り入れる独自の視点をふんだんに取り入れ、等身大の感情をリアルな音として鳴らし切った2nd EPである。 2nd EP「MESSY」 2025年7月2日(水)リリースURL: https://chianz.lnk.to/messy <CHIANZ 2nd EP Release Party “MESSY” >2025年8月10日(日)開場 17:00/開演 18:00Guest Act:7co 公演詳細https://eplus.jp/sf/detail/4129280002?P6=001&P1=0402&P59=1 関連リンク◆CHIANZ オフィシャルX◆CHIANZ オフィシャルInstagram◆CHIANZ オフィシャルYouTube◆CHIANZ オフィシャルTikTok

The post CHIANZ、多様な音楽的感性が交差する2nd EP「MESSY」リリース first appeared on BARKS.