Re:nameが、新曲「KISS ME HONEY」の配信を開始した。 同曲のリリース直前に、高木一成(Vo)はTikTokの個人アカウントを開設し、K-POPに強い影響を受けて制作していることや、KISS MEというキーワードから着想を得たこと、忘れられない恋の歌を作っていることを発信していたという。 高木一成は、リリースに際し、「Re:nameがまた新しいフェーズに進むニューシングル「KISS ME HONEY」がリリースされました。僕の中にある洋楽POPS、K-POPの要素を取り入れた、かなり前衛的なサウンドをもつ楽曲。日本のインディーズバンドの枠を飛び越えた自信作です。歌詞の中では「前に進みたい感情に、過去が纏わりつく葛藤」を唄っています。Re:nameのサウンドが新しいリスナーに届きますように。アルバムリリース後、初のニューシングル「KISS ME HONEY」。ライブで披露できるのが楽しみです!」とコメントを寄せている。 Re:nameは、<GENIUS BOY’S PROJECT>と題し、東京・大阪・福岡の3カ所でのアルバム『GENIUS FOOL』ツアー追加公演に並行して、新曲連続リリースを公言していた。今回「KISS ME HONEY」をデジタルリリースしたが、大阪公演と東京公演の合間にももう1曲リリースが決定している。詳細は追ってアナウンスされる。 2025年2月にリリースされたアルバム『GENIUS FOOL』を携えて、見事ソールドアウトとなった地元大阪Music Club JANUS、初挑戦となった東京・渋谷CLUB QUATTROで開催した東阪アルバムツアーを3月に終えた彼らは現在追加公演ツアー<Re:name Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」>を開催中。7月11日の大阪・Yogibo HOLYMOUNTAINはソールドアウト、8月9日の東京・Spotify O-nestワンマンもチケット残り僅かとなっているので、新曲とともにチェックしてほしい。 ◾️配信シングル「KISS ME HONEY」 2025年7月2日(水)リリース配信URL:https://lnk.to/rename_kissmehoney ◾️アルバムツアー追加公演情報 ◆<Re:name ONE MAN LIVE Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」in OSAKA>2025年7月11日(金)OPEN 18:30 / START 19:00大阪・難波Yogibo HOLYMOUNTAIN(SOLD OUT)\4,200(税込)+1D ◆<Re:name ONE MAN LIVE Encore Live […]

