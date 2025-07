テレビアニメ『アマガミSS』放送15周年を記念して、ヒロイン全員出演によるスペシャルイベントが、12月28日にパシフィコ横浜会議センター メインホールにて開催されることが決定した。あわせて告知映像が公開された。イベントには名塚佳織(絢辻詞役)、新谷良子(桜井梨穂子役)、佐藤利奈(棚町薫役)、今野宏美(中多紗江役)、ゆかな(七咲逢役)、伊藤静(森島はるか役)、門脇舞以(上崎裡沙役)、阿澄佳奈(橘美也役)と全ヒロイン&妹の主要キャストが勢揃いする。アニメ放送時でも全ヒロインが一同に揃ったことはない、貴重な機会となっている。

同作の原作は、2009年にエンターブレイン(KADOKAWA)より発売されたPlayStation 2用恋愛シミュレーションゲーム。高校生・橘純一と、さまざまなヒロインたちと恋愛関係を築くマルチストーリー形式が特徴で、ゲームファンから高い評価を受けた。そのゲームを原作とするアニメ『アマガミSS』(2010年)は、原作同様、ヒロインごとに物語が分岐する“オムニバス構成”を採用。ルートごとにまったく異なるドラマが展開される構成の妙と、それぞれのヒロインの魅力を丁寧に描いた演出が、多くのファンの心をつかんだ。2012年には続編『アマガミSS+ plus』も放送され、現在は作品舞台のモチーフとなった「千葉県銚子市」で展示会やふるさと納税、イベント開催などが行われている。さらに現在「『アマガミSS』15th Anniversary POP UP SHOP in ボークス秋葉原ホビー天国2」が秋葉原で開催中と、いまもなお多くのファンに愛されている。イベントでは出演声優による朗読劇やトーク企画を通じて、懐かしくも色褪せない『アマガミSS』の世界をファンの皆さまと共に振り返る予定。チケット発売方法などは後日発表を予定となっている。■イベント概要イベント名:TVアニメ『アマガミSS』15周年記念イベント日程:2025年12月28日(日)会場:パシフィコ横浜会議センター メインホール出演キャスト名塚佳織(絢辻詞役)新谷良子(桜井梨穂子役)佐藤利奈(棚町薫役)今野宏美(中多紗江役)ゆかな(七咲逢役)伊藤静(森島はるか役)門脇舞以(上崎裡沙役)阿澄佳奈(橘美也役)【ポップアップストア情報】『アマガミSS』15th Anniversary POP UP SHOP in ボークス秋葉原ホビー天国2開催期間 2025年6月28日(土)〜2025年7月13日(日)開催場所 ボークス 秋葉原ホビー天国2 6F