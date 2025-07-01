ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤¬¥â¡¼Ì¼¡£Â´¶ÈÈ¯É½¤Î¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¾®ÅÄ¤¬·è¤á¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¤¸¤ã¤¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤À¤ï¡ª¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±Æü¡¢¡Ö¾®ÅÄ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç£²£µ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÍèÇ¯£²£°£²£¶Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¥â¡¼Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÌîÃæÈþ´õ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¾®ÅÄ¡¢¿·¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ËËÒÌî¿¿è½°¦¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¿·ÂÎÀ©¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¾®ÅÄ¤¬¿·ÂÎÀ©¤¬³Ú¤·¤ß¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤é»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡¡¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±£±´ü¤Ç¾®ÅÄ¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó£±£²Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ®ÎÌ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ë¤·¡¢»÷¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤â¾®ÅÄ¤ÎÃæ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤«¤é¡¢¾®ÅÄ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¾®ÅÄ¤¬·è¤á¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¤¸¤ã¤¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤À¤ï¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸åÇÚ¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¡£
¡¡¥â¡¼Ì¼¤Î£±£±´ü¤Ï¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¤Î¤ß¡££·£°£°£°¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¾®ÅÄ¤Ï¡¢£±£°´ü¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄ¤ÎÌó£±Ç¯¸å¤Î£²£°£±£²Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡£ºßÀÒ´ü´Ö£±£³Ç¯Ä¶¡ÊÎòÂå£²°Ì¡Ë¤ÎÀÐÅÄ¤È¤Ï¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âà¤À¡¼¤µ¤¯á¤È¤·¤Æ£²¿Í¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö·èÃÇ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤È¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤â¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ëÌîÃæ¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ê¤¢¡¢°ú¤Â³¤¾®ÅÄ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢¿·ÂÎÀ©ÀäÂÐ¤Ë¸«¼é¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£