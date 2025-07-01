¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¡¡Ã±ÆÈ11°Ì¤ÎÄÌ»»2433°ÂÂÇ¤â¡Ä»î¹çÃæ¤Ëà¼«µÔá¥³¥á¥ó¥È¡ÖÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂÇ¤Æ¤è¤È¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£°ÕÃÏ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ·â¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¶²óÆó»à°ìÎÝ¡¢ºäËÜ¤Ï£³ÈÖ¼ê¡¦ÅòÀõ¤Î½éµå¤òÁÀ¤¤·â¤Á¡££±£´£µ¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë±¦Á°Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢£±ÅÀ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£¿ôÊ¬¸å¤Ë½Ð¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¡ËÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂÇ¤Æ¤è¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èà¼«µÔá¤Þ¤¸¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤¬²ù¤ä¤ó¤À¡ÖÁ°¤ÎÂÇÀÊ¡×¤Ï¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Î¤³¤È¡£ÀèÆ¬¡¦Àô¸ý¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÁýÅÄÎ¦¤ÈÃæ»³¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Ë¡£°ì»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤Î£µÅêÌÜ¡¦Äã¤á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë·ë¤Ó¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÏÄÌ»»£²£´£³£³°ÂÂÇÌÜ¤Ç¡¢£Î£Ð£ÂÎòÂåÃ±ÆÈ£±£±°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡Ä¡£ËþÎÝµ¡¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£