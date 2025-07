韓国の7人組グループ・BTSが1日午後9時20分ごろ、公式ファンコミュニティ「Weverse」のライブ放送を実施した。メンバーは「来春にグループアルバムが出る予定だ。7月から僕たちは集まって準備を始めるつもりだ。グループアルバムなので、全メンバーの考えが入りそうだ。完全に初心に戻って作業する」とカムバックのニュースを伝えた。続いて「新しいアルバムとともにワールドツアーも行う計画だ。世界のあちこちを訪れる予定なので、楽しみにしていてほしい」と付け加えた。

続いて、7月中にメンバー全員が順次アメリカへ渡り、音楽制作と公演準備に本格的に着手するという具体的な計画も明らかにした。BTSは2026年、新譜のリリースとともに大規模なワールドツアーを展開し、世界中を再び“紫色の波”に染める予定。BTSのワールドツアーは、2022年に開催された『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』以来、約4年ぶりとなる。当時このツアーは、対面公演、オンラインライブストリーミング、ライブビューイング、ライブプレイを合わせ約400万人の観客を動員した。BTSは下半期に予定されている活動についても話し合った。6月28日、29日に韓国・高陽で始まったJINのファンコンサートツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』について感想も。公演を見たメンバーたちは「本当に面白かった。ピアノがとてもうまかったし、JINだけができる公演だった」と伝え、JINにエールを送った。また、 J-HOPEは『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』を成功裏に終えた後、12、13日にドイツのオリンピアシュタディオンで開催される「Lollapalooza Berlin」でヘッドライナーとしてステージに上がる。これに対し、メンバーたちは「とても楽しみで、うまくできると思う」と話した。BTSがグループとしてライブ放送を行ったのは、2022年9月以来初めて。いつにも増して熱い関心を集めた。約30分間行われたライブ放送のリアルタイム総再生数は730万回を突破した。