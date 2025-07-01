BTS¡¢7¿Í´°Á´ÂÎ¤Ç3Ç¯¤Ö¤êÀ¸ÇÛ¿®¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï730Ëü²ó¤Î²÷µó¡¡2026Ç¯½Õ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¯É½
¡¡´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬1Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖWeverse¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û7¿Í¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¡ÄJ-HOPE¥é¥¤¥Ö¤ËJIN¡õJUNG KOOKÅÐ¾ì
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÍè½Õ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤ëÍ½Äê¤À¡£7·î¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹Í¤¨¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤À¡£´°Á´¤Ë½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æºî¶È¤¹¤ë¡×¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤È¤â¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤¦·×²è¤À¡£À¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢7·îÃæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½ç¼¡¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤ê¡¢²»³ÚÀ©ºî¤È¸ø±é½àÈ÷¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£BTS¤Ï2026Ç¯¡¢¿·Éè¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤òºÆ¤Ó¡È»ç¿§¤ÎÇÈ¡É¤ËÀ÷¤á¤ëÍ½Äê¡£BTS¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£Åö»þ¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¸ø±é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥Ö¥×¥ì¥¤¤ò¹ç¤ï¤»Ìó400Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡BTS¤Ï²¼È¾´ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£6·î28Æü¡¢29Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿JIN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ø#RUNSEOKJIN_EP.TOUR¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤â¡£¸ø±é¤ò¸«¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢JIN¤À¤±¤¬¤Ç¤¤ë¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢JIN¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ J-HOPE¤Ï¡Øj-hope Tour ¡ÆHOPE ON THE STAGE¡Ç¡Ù¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¸å¡¢12¡¢13Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLollapalooza Berlin¡×¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡BTS¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯9·î°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÇ®¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£Ìó30Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï730Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û7¿Í¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¡ÄJ-HOPE¥é¥¤¥Ö¤ËJIN¡õJUNG KOOKÅÐ¾ì
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÍè½Õ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤ëÍ½Äê¤À¡£7·î¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹Í¤¨¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤À¡£´°Á´¤Ë½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æºî¶È¤¹¤ë¡×¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤È¤â¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤¦·×²è¤À¡£À¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡BTS¤Ï²¼È¾´ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£6·î28Æü¡¢29Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿JIN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ø#RUNSEOKJIN_EP.TOUR¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤â¡£¸ø±é¤ò¸«¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢JIN¤À¤±¤¬¤Ç¤¤ë¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢JIN¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ J-HOPE¤Ï¡Øj-hope Tour ¡ÆHOPE ON THE STAGE¡Ç¡Ù¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¸å¡¢12¡¢13Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLollapalooza Berlin¡×¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡BTS¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯9·î°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÇ®¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£Ìó30Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï730Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£