¡ÚGLEAT¡ÛÃæÅè¾¡É§¡¡G¡½REX¡õUWF2´§²¦¤Ë¡ª¡Ö²¶¤¬¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¡×
¡¡GLEAT¤Ï1Æü¡¢´úÍÈ¤²4¼þÇ¯ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖGLEAT Ver.19¡×(CITY HALL & GALLERY GOTANDA)¤ò³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏG-CLASS 2025ÇÆ¼Ô¡¦ÃæÅè¾¡É§¤¬G¡½REX²¦¼Ô¡¦ÀÐÅÄ³®»Î¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅè¤Ï¼«¿È¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ëLIDET UWF²¦ºÂ¤È¤È¤â¤ËGLEAT¤Î2´§²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëG¡½REX²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÐÅÄ¡£4ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢´úÍÈ¤²µÇ°Æü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏºÇ¶¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£Ä©Àï¼Ô¤ÎÃæÅè¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ24Ç¯¤«¤éGLEAT¤Ë»²Àï¡£1Ç¯Á°¤Î´úÍÈ¤²µÇ°ÆüÂç²ñ¤ÇLIDET UWF¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢LIDET UWF¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¡¢º£Ç¯GLEAT½Õ¤ÎºÇ¶¯Àï»Î·èÄêÀï¡ÖG-CLASS 2025¡×¤òÀ©¤·¤Æ¡¢´úÍÈ¤²µÇ°ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï20Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë»àÆ®¤Ë¡£²¦¼Ô¤ÎÀÐÅÄ¤¬¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÙÝÇË¤ê¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤ò¶Ë¤á¤ë¤¬¥«¥¦¥ó¥È2¡£¤µ¤é¤ËÇØ¸å¤«¤é¤Î¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤Î»ÅÎ±¤á¤¤ì¤º¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢ÃæÅè¤¬ÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÅè¤¬¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤ÇGLEAT»²Àï¸å¡¢¡È¥·¥ó¥°¥ëÌµÇÔ¡É¤Ç¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÃæÅè¤Ï¡ÖÀÐÅÄ¡¢¡È²¶¤¬Éé¤±¤¿¤éGLEAT¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«Ê¬¤«¤ë¤«¡£¤³¤Î²¶¡¢ÃæÅè¾¡É§¤¬¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤À¤«¤é¤À¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖGLEAT¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Í¤§¤«¤è¡ª¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈGLEAT¤¬¾å¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤è¤Ê¡£²¶¤¬¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤â¤Ã¤ÈGLEAT¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¾¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Î¡Ö5Ç¯ÌÜ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥°¥ì¥¤¥È¤·¤è¤¦¤¼¡Á¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¸å¤Ë¡¢ÃæÅè¤¬¡Ö1¡¢2¡¢3¡Ä¡Ê´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡È¥À¥¡¡¼¡ª¡ª¡É¡Ë¡×¤Ç´úÍÈ¤²µÇ°Âç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö2´§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¶¤¬¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï2´§²¦¤Î²¶¤¬É¬Í×¡£¡Ê²£ÉÍBUNTAI½é¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤«¤é¤âGLEAT¤«¤é¤âÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡Ä¼ã¤¤ÅÛ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î´´¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£