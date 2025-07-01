¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÛÀ¼Í¥¡¦´Ø½ÓÉ§¡¢ÌÚÆâ½¨¿®¡¢²¼ÅÄËãÈþ¤¬Ï¯ÆÉ·à¡Öµ´ÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸¡×¤òÈäÏª
¡¡À¼Í¥¤Î´Ø½ÓÉ§¡¢ÌÚÆâ½¨¿®¡¢²¼ÅÄËãÈþ¤ÈÄ»¼è¸©ÃÎ»ö¤ÎÊ¿°æ¿¼£»á¤¬£±Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¦£Å£Ø£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº£Æü¤Ï°ìÆüÄ»¼è¸©¡Á¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡Á¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¸©¤Ï¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤Îºî¼Ô¡¦¸Î¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢£³¿Í¤ÎÀ¼Í¥¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£±·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡¡¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏ¯ÆÉ·à¡Öµ´ÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸¡¡ËüÇî£Ó£Ð¡¡£Ö£å£ò¡¥¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿åÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø¤Ï¡Ö¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë¶¹Á»Ô¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÈÌÚÆâ¤µ¤ó£²¿Í¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î²¼ÅÄËãÈþ¤µ¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±Ç²è¤Ç»ä¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃåÎ®¤·»Ñ¤Î¥²¥²Ïº¡Ê±Ç²èÈÇ¤Îµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¡Ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤³¤ì¤Èº£²ó¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ê£²¼ïÎà¤Î¡ËÌÜ¶Ì¤Î¥ª¥ä¥¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢±é¤¸Ê¬¤±¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Ç¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿ÌÚÆâ¤Ï¡ÖËüÇî¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¸À¤¦»öÊ¹¤«¤Ê¤¤°¤¤»Ò¤Ï¡¢ÌëÃæ·Þ¤¨¤Ë¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²¼ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ïµ´ÂÀÏº¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£