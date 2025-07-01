¡ÖÄ¶¹³ÑÂÇË¡¡ý¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¤¿¤ÊàÆóÅáÎ®á¥ë¡¼¥¡¼¤¬¾×·â¤Î3¥é¥ó¡¡¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÖÌ´¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤¬¤â¤¦ÂçÃ«¤Ê¤Î¤è¡×
¡¡¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à5¡¼10¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê1Æü¡¢³ù¥±Ã«¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¼ÆÅÄ»â»Ò(¤ì¤ª)¤¬¡¢º£µ¨2¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦»°¾åÊþÌé¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò½¦¤¦¤È¡¢µÕÊý¸þ¤Îº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤«¤éºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£»ØÌ¾ÃÊ³¬¤«¤éàÆóÅáÎ®áÄ©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2·³¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï7ÅÐÈÄ¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯4¡Ë¤ÇËÉ¸æÎ¨0.93¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.17¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï1³ä4Ê¬1ÎÒ¤Ê¤¬¤éÊü¤Ã¤¿11ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¹ÂÇ¤¬7ËÜ¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Þ¤ó¤À¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤òGAORA SPORTS YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤ÎÂÇ·â¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤âÃ¥»°¿¶Î¨¹â¤¯¤ÆÌ´¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ÆÅÄ¡¢¤¢¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤Çº¸Ãæ´Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤â¤¦ÂçÃ«¤Ê¤Î¤è¡×¡ÖÄ¶¹³ÑÂÇË¡¡ý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£