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　◇パ・リーグ　ソフトバンク１―０日本ハム（2025年7月1日　東京D）

　ソフトバンク有原航平投手（32）が古巣・日本ハム相手12球団勝利を自身8度目の完封で達成した。

　史上22人目の快挙。球団では2014年の寺原、スタンリッジに続いた。

　【過去の12球団勝利達成者】

　（1）野村　収 （大洋、ロッテ、日本ハム、阪神）

　（2）古賀　正明(太平洋・クラウン、ロッテ、巨人、大洋)

　（3）武田　一浩(日本ハム、ダイエー、中日、巨人)

　（4）門倉　　健(中日、近鉄、横浜、巨人)

　（5）吉井　理人(近鉄、ヤクルト、オリックス、ロッテ)

　（6）工藤　公康(西武、ダイエー、巨人、横浜、西武)＝13球団勝利

　（7）久保　康友(ロッテ、阪神、DeNA）

　（8）藤井　秀悟(ヤクルト、日本ハム、巨人、DeNA)

　（9）石井　一久(ヤクルト、西武)

　（10）杉内　俊哉(ダイエー・ソフトバンク、巨人)＝13球団勝利

　（11）グライシンガー(ヤクルト、巨人、ロッテ)

　（12）木佐貫　洋(巨人、オリックス、日本ハム)

　（13）涌井　秀章(西武、ロッテ、楽天、中日)

　（14）寺原　隼人(ダイエー・ソフトバンク、横浜、オリックス、ヤクルト)＝13球団勝利

　（15）大竹　　寛(広島、巨人）

　（16）スタンリッジ（ソフトバンク、阪神、ロッテ）

　（17）林　　昌範(巨人、日本ハム、DeNA)

　（18）金子　弌大（オリックス、日本ハム）

　（19）岸　　孝之（西武、楽天）

　（20）西　　勇輝(オリックス、阪神)

　（21）大竹耕太郎（ソフトバンク、阪神）

　【15球団から勝利を挙げた投手】

　（1）1936〜1955　スタルヒン（巨人、パシフィック・太陽、金星・大映、高橋・トンボ）

　（2）1947〜1955　緒方　俊明(巨人、西日本、西鉄、東急・東映）