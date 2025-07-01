有原航平が史上22人目の12球団勝利を達成！過去には15球団から勝利を挙げた鉄腕も
◇パ・リーグ ソフトバンク１―０日本ハム（2025年7月1日 東京D）
ソフトバンク有原航平投手（32）が古巣・日本ハム相手12球団勝利を自身8度目の完封で達成した。
史上22人目の快挙。球団では2014年の寺原、スタンリッジに続いた。
【過去の12球団勝利達成者】
（1）野村 収 （大洋、ロッテ、日本ハム、阪神）
（2）古賀 正明(太平洋・クラウン、ロッテ、巨人、大洋)
（3）武田 一浩(日本ハム、ダイエー、中日、巨人)
（4）門倉 健(中日、近鉄、横浜、巨人)
（5）吉井 理人(近鉄、ヤクルト、オリックス、ロッテ)
（6）工藤 公康(西武、ダイエー、巨人、横浜、西武)＝13球団勝利
（7）久保 康友(ロッテ、阪神、DeNA）
（8）藤井 秀悟(ヤクルト、日本ハム、巨人、DeNA)
（9）石井 一久(ヤクルト、西武)
（10）杉内 俊哉(ダイエー・ソフトバンク、巨人)＝13球団勝利
（11）グライシンガー(ヤクルト、巨人、ロッテ)
（12）木佐貫 洋(巨人、オリックス、日本ハム)
（13）涌井 秀章(西武、ロッテ、楽天、中日)
（14）寺原 隼人(ダイエー・ソフトバンク、横浜、オリックス、ヤクルト)＝13球団勝利
（15）大竹 寛(広島、巨人）
（16）スタンリッジ（ソフトバンク、阪神、ロッテ）
（17）林 昌範(巨人、日本ハム、DeNA)
（18）金子 弌大（オリックス、日本ハム）
（19）岸 孝之（西武、楽天）
（20）西 勇輝(オリックス、阪神)
（21）大竹耕太郎（ソフトバンク、阪神）
【15球団から勝利を挙げた投手】
（1）1936〜1955 スタルヒン（巨人、パシフィック・太陽、金星・大映、高橋・トンボ）
（2）1947〜1955 緒方 俊明(巨人、西日本、西鉄、東急・東映）