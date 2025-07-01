¿§êô¤»¤Ê¤¤ËÜÊª¤¬¤Û¤·¤¤♡µ±¤¤Î¶¯¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¾åÉÊ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡Ú¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Û¤Î¥À¥¤¥ä
¥×¥Á¥×¥é¤Î²Ä°¦¤¤¤â¤ÎÃµ¤·¤â³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢àÌ¾ÉÊá¤È¸Æ¤Ù¤ë¾å¼Á¤Ê¥â¥Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¯´î¤Ó¤â¤Þ¤¿³ÊÊÌ¡£º£²ó¤Ï¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥À¥¤¥ä¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÏÆÃÊÌ♡¡¡Æ©ÌÀÅÙ¤ä¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ëÏ·ÊÞ¥¸¥å¥¨¥é¡¼¤ÎÌ¾ÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÀ¸¥â¥Î¤Ç¤¹¡£¸¤¤Âç¿Í½÷»Ò¤Ï¡Ö20Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¡×¤â»È¤¨¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡ª¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÜÊª¤Îµ±¤♡¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
A.ÃÏ¶â¤Î¶¯ÅÙ¤òÁý¤¹ÃÃÂ¤À½Ë¡¤Ç¡¢¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¤ò°Â¿´¤·¤ÆÆü¾ï»È¤¤²ÄÇ½¤Ë¡£
¥ê¥ó¥°[PT¡ßDIA]\429,000/¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼(¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹)
B.¥«¥é¡¼¤â¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¤â¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¥À¥¤¥ä¤ò»ÈÍÑ¡£
¥ê¥ó¥°[K18YG¡ßDIA]\440,000/¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼(¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹)
C.¸÷¤ÎÎØ¤äÀ»¤Ê¤ë¸å¸÷¤ò»Ø¤·¡¢±É¸÷¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ëà¥Ø¥¤¥í¡¼á¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£¶¯¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¡£
¡ÖHALO¡×¥Ô¥¢¥¹[PT¡ßDIA]\440,000/¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼(¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹)
D.¤Ò¤ÈÎ³¥À¥¤¥ä¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥À¥¤¥ä¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥µ¥¤¥É¥À¥¤¥ä¤¬¡£º¹¤Î¤Ä¤¯¤µ¤óÁ³¤È¤·¤¿µ±¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖHALO¡×¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹[PT¡ßDIA]\275,000/¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼(¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹)
E.¤Û¤É¤è¤¯ÂÀ¤á¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¥À¥¤¥ä¤òÏ¢¤Í¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤â°ìµ¤¤Ë³Ê¾å¤²¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¡£
¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹[PT¡ßDIA]\506,000/¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼(¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹)
F.¥À¥¤¥ä¤ò1¼þ¤µ¤»¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ë¤â¾å¼Á¤µ¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È[PT¡ßDIA]\495,000/¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼(¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹)
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÆâ¤ÎÁÇºàÉ½µ¤Ï[YG¡á¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¢PT¡á¥×¥é¥Á¥Ê¡¢DIA¡á¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É]¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯7·î¹æ¡Öàº£áÇã¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È´ó¤ê¤½¤¦¡¢¥ì¥Ç¥£¤Î¤¿¤á¤Î¡Ø10¤ÎÌ¾ÉÊ¡Ù¡×
»£±Æ/»ÖÅÄÍµÌé ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/ÆïÎè»Ò Ê¸/¹âºäÃÎÎ¤ ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô