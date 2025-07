back numberが、6月20日に配信リリースした最新曲で、モスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇CMソング「ある未来より愛を込めて」のMVを公開した。 ◆back number 動画 人々の抱える後悔や苦しみに寄り添い、愛と優しさに満ち溢れた楽曲のメッセージをもとに、原案を清水依与吏と河原雪花が担当、映像制作ユニットqootain(クーテン)による “木”と“砂”が象徴的なストーリー仕立ての作品だという。切り絵アニメーション、サンドアニメーション、3DCG、実写撮影と様々な手法を掛け合わせ、映像表現も美しく楽しめる内容に仕上がったとのこと。 公開後のYouTube概要欄には[どの時間の誰に贈ろうか 清水依与吏(back number)]とコメントが記される。 ◾️新ブランドCM概要・CMタイトル :『食べるHAPPY』篇(15秒・30秒)・放映開始日 : 2025年6月20日(金)・放送エリア : 全国 ◆back number「ある未来より愛を込めて」2025年6月20日(金)配信リリース配信リリースURL:http://backnumber.lnk.to/sincerely_from_a_future 関連リンク ◆back number オフィシャルサイト◆back number オフィシャルYouTubeチャンネル◆back number オフィシャルTikTok

