HAWAIIAN6主催<ECHOES 2025>が10月25日および26日、神奈川・川崎CLUB CITTA’にて開催されることが発表となった。 恒例秋の祭典<ECHOES>は、昨年に引き続き川崎CLUB CITTA’にて2DAYSで行われる。出演者等の詳細は後日改めてアナウンスされる予定だ。 ■HAWAIIAN6主催<ECHOES 2025>10月25日(土) 神奈川・川崎CLUB CITTA’10月26日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA’※出演者多数※詳細後日発表 関連リンク ◆<ECHOES 2025> 特設サイト◆HAWAIIAN6 レーベルサイト◆IKKI NOT DEAD オフィシャルTwitter◆IKKI NOT DEAD オフィシャルYouTubeチャンネル◆IKKI NOT DEAD ECサイト

