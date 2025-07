4s4kiが、初のアニメタイアップとなり、7月2日から放送開始となるTVアニメ『強くてニューサーガ』のオープニングテーマに書き下ろした楽曲「演者」を7月9日に配信リリースすることを発表した。 配信シングル「演者」は、アニメのストーリーやキャラクターの心情を4s4kiなりに解釈し、その自身を“演者”として重ねて制作された楽曲だという。大のアニメ好きを公言している4s4kiのこだわりを詰め込んだ一曲になっている。作曲・編曲は、ClassicやPops、Rockなど様々な音楽ジャンルの影響を受けながら、それらのテイストを使ったDance musicを始め、幅の広い音楽を制作する新進気鋭のエレクトロニック・アーティスト / コンポーザー / DJ“NUU$HI”との共作で、NUU$HIとのタッグは、2024年10月にリリースした配信EP『集合体大好病 / Collective Obsession』に収録の楽曲「再終焉」以来となる。国内を中心に活動を広げるグラフィックデザイナーの”tovgo”が手がけたジャケット写真も公開となった。アニメのストーリーでもキーとなる赤い宝石をモチーフとしたデザインとなっている。 また、本日より配信前の楽曲を事前に予約できる機能・ライブラリ追加予約が開始となった。配信リリースと同時に自動的にライブラリに追加される便利な機能となっているのでぜひライブラリ追加予約をしてリリースを楽しみにお待ちいただきたい。 ◾️配信シングル「演者」 2025年7月9日(水)リリース※TVアニメ『強くてニューサーガ』オープニングテーマ 配信:https://jvcmusic.lnk.to/Performer ◾️TVアニメ『強くてニューサーガ』 ◆放送2025年7月より、ABC・TOKYO MX・BS12・AT-Xにて放送開始ABC:7月2日より毎週水曜日26:15〜TOKYO MX:7月3日より毎週木曜日23:30〜BS12:7月4日より毎週金曜日26:00〜AT-X:7月4日より毎週金曜日23:00〜 (※リピート:毎週火曜日11:00〜 / 毎週木曜日17:00〜) ◆配信2025年7月より、dアニメストアほかにて配信開始・7月3日より毎週木曜日26:45〜、最新話先行配信dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video ・7月5日より毎週土曜日26:45〜、最新話配信開始Prime Video / ABEMA / U-NEXT / アニメ放題 / Lemino / DMM TV / AnimeFesta / バンダイチャンネル/ Hulu / FOD / FODチャンネル for Prime Video / […]

