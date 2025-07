ホロライブ所属のAZKiが、New EP『Re:Start』『Re:Birth』を2025年11月5日(水)に2枚同時リリースすることが発表された。両作は、AZKiの“これまで”と“これから”をつなぐ作品となっており、それぞれ異なるアプローチでアーティストとしての深化を示している。 『Re:Start』には、7月1日(火)24:00に先行配信される新曲「未来カンパネラ」をはじめ、新たなAZKiの魅力を詰め込んだ4曲に加え、ボーナストラックとして「The Last Frontier - 5th fes. Live ver. -」が収録される。 一方『Re:Birth』では、イノナカミュージック時代の楽曲を再構築し、多様なジャンルの要素を取り入れたリアレンジによって、原曲とは異なる新たな表情をみせる仕上がりになったという。ボーナストラックには「The Last Frontier」のオリジナルバージョンが収録される。 なお、完全生産限定のコンプリート盤には両EPに関連したグッズや手紙が封入され、各通常盤にもアナザージャケットや直筆サイン入りの初回限定仕様が用意されるなど、ファン必携の内容となっている。 AZKi New EP『Re:Start』『Re:Birth』 2025年11月5日(水)発売ハッシュタグ:#AZKiと未来へ 【完全生産限定コンプリート盤】HOLOEC-049 ¥13,200(税込)2枚組/ワンピースボックス仕様封入特典・アクリルスタンド(各EP仕様)・ロゴラバーストラップ(各EP仕様)・hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード「AZKi」・AZKiからのお手紙予約:https://shop.hololivepro.com/products/azki_newep_restart_rebirth_completelimited 【通常盤】『Re:Start』HOLO-019 ¥2,750(税込)全4曲+ボーナストラック1曲封入特典:ランダムアナザージャケット(全2種)※初回生産分に直筆サイン入りランダム封入(数量限定)『Re:Birth』HOLO-020 ¥2,750(税込)全4曲+ボーナストラック1曲封入特典:ランダムアナザージャケット(全2種)※初回生産分に直筆サイン入りランダム封入(数量限定) 【店舗別購入特典】各法人にて、通常盤(初回生産分)を購入した方に法人別特典を先着でプレゼント。※詳細は後日発表、特典はなくなり次第終了 先行配信楽曲「未来カンパネラ」 7月1日(火)24:00先行配信作詞:TATSUNE作曲:山田竜平編曲:山下洋介配信リンク:https://cover.lnk.to/k8r9q5

