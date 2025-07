Deep Sea Diving Clubが2025年夏をもって解散することが発表となった。 Deep Sea Diving Clubは福岡で結成された4ピースロックバンドだ。2021年5月に「フラッシュバック’82 feat. Rin音」、7月に「SUNSET CHEEKS feat. Michael Kaneko」、10月に「Just Dance feat. kiki vivi lily」と、豪華なフィーチャリングゲストを迎えたシングル3部作をリリースし、2023年にはトイズファクトリーよりメジャー1st EPを発表。2024年より活動拠点を東京へと移し、配信シングル「ユニラブ」「Shooting Star」「good day feat. Shin Maruno」をリリースした。そして2025年夏、活動6年の歴史に幕を下ろす。 Deep Sea Diving Clubは最後の作品となるフルアルバムを2025年8月に配信リリースする。これにともなって9月には東京と福岡にてフルアルバムのリリースツアーを開催するとのこと。詳細はオフィシャルサイトやSNSにて。 以下に解散に関するメンバーのコメントを掲載したい。 ◆ ◆ ◆ ●谷颯太 (G, Vo) まず最初に 今までDeep Sea Diving Clubというバンドを応援してくださった皆様本当にありがとうございます。リスナーの皆様、スタッフの方々、ライブや楽曲制作のサポートをしてくれたミュージシャンの方々、関わってくれた全ての人に感謝申し上げます 福岡の隅っこから始まったこのバンドがたくさんの人と出会い、この活動を続けて来れたことを今でも新鮮にとても嬉しく思います こんなとこまで連れてきてくれてありがとういつもライブに来てくれたりいつも曲を聴いてくれてたみんなのおかげです本当にありがとう 4人としての活動はここまでになりますが作品は残り続けますたまに思い出したら聴いてあげてください 巻き起こった全てのことを大事に抱えていきます 今後みんなも何かしら音楽をしたり聴いたりするでしょうし、俺はライブハウスが好きなので遊びに行くと思いますまたどこかで会えたその時はでっかい乾杯をして下さい! 最後に、何者でもなかった俺を「Deep Sea Diving Clubのボーカル」という人間にしてくれた3人のメンバーに心から感謝していますまたくだらない話をしよう 6年間ありがとうございました! ◆ ◆ ◆ ●大井隆寛 (G, Cho) 今まで聴いてくれた方、会いに来てくれた方、気にかけてくれてた方、手伝ってくれた方、応援してくれた方、本当にありがとうございました! ここまで一緒に活動してくれたメンバーにも感謝します!6年間バンド活動をしてきましたが、どの場面を切り取っても素晴らしいものだったなと感じてます。 […]

The post Deep Sea Diving Club、解散を発表 first appeared on BARKS.