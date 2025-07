8月17日、豊洲PITにてヴィジュアル系のキズ・DEZERT・ΛrlequiΩの三組が激突するスペシャルスリーマンライブ<VISUAL SCARLET>の開催が決定した。 この3バンドによる共演は、2019年8月にΛrlequiΩ主催で行われた<STAND ALONE COMPLEX>以来。そして、2020年3月にはDEZERT主催によるオールナイトイベント<This Is The “FACT” -ALL NIGHT METAL PARTY->として再集結が予定されていたが、世界を襲った新型コロナウイルスの影響により無念の中止となっていた。 そして2025年、時を経て再び交わる3つの“傷痕”。今度はキズ主催のもと、再会の場は豊洲PIT。あの時叶わなかった邂逅が、ついに現実となる。 注目すべきは、有料の【S TICKET】の他に【0 TICKET】の存在、すなわち観覧無料。ただの対バンではない。“無料”という言葉の裏に込められた覚悟と挑戦。それは「まだ彼らにあまり触れた事のない誰か」の存在すら飲み込み、今を体現するヴィジュアルシーンの“異常事態”を演出する。 キズ、DEZERT、ΛrlequiΩ。“痛み”、“破壊”、“歪み”など様々なテーマを宿しながら、シーンの先頭を突き進む3組。楽曲、ライブパフォーマンス、世界観。全てにおいて一切の妥協を許さぬ彼らが、真紅の名のもとに集結する。しかも“無料”。この一文が、2025年のヴィジュアルシーンに残す衝撃の予告状となるだろう。 8月17日、<VISUAL SCARLET>が刻むもの、それは新たな系譜か、破壊か、それとも再生か。リアルタイムで目撃した者だけが、その真意を知ることになる。その夜、ヴィジュアル系の未来が動く。 <キズ x DEZERT x ΛrlequiΩ SPECIAL 3MAN LIVE『VISUAL SCARLET』>2025年8月17日(日) 豊洲PIT [出演]キズ / DEZERT /ΛrlequiΩ [開場 / 開演]16:00 / 17:00 [チケット]・S TICKET・・・¥10,000- (整理番号A)[優先入場:16:00〜(※整理番号呼び出し)]・0 TICKET・・・¥0- (整理番号B)[S TICKET(整理番号呼び出し)入場後、入場開始]※入場順 :A→B※入場の際は、チケットが必要となります。 ・注意事項※チケットをお持ちでない方はご入場いただけません。 ご入場の際は【S TICKET】または【0 TICKET】のご提示が必要となります。※会場の入場制限人数に達した場合、ご入場をお断りする場合がございます。 チケット状況により、当日券の状況が変わりますことをご了承ください。※各プレイガイドにより、システム利用料が発生いたします。あらかじめご了承ください。 【TicketTown先行】受付期間:7月1日(火)21:00〜7月7日(月)23:59入金期間:7月11日(金)12:00〜7月16日(火)23:59https://e.tickettown.site/tickets/kizu_special_3man_live_visual_scarlet [問い合わせ]NEXTROAD 03-5114-7444(平日14:00〜18:00) 【キズINFORMATION】■<キズ単独公演 「JP:PARASITE OSAKA」>2025年7月26日(土) 大阪城音楽堂詳細 https://ki-zu.com/schedule/7309/ […]

