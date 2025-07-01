MYNAME¡¦¥³¥Ì¡ÖºòÆü¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡× £·Ç¯¤Ö¤ê¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¶ÛÄ¥¤Î¥ê¥ê¥¤¥Ù
¡¡´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î£µ¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Ù£Î£Á£Í£Å¡×¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£³¼þÇ¯µÇ°¥ß¥Ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ö£É£Ö£É£Ä¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥³¥Ì¡¢¥¤¥ó¥¹¡¢¥»¥è¥ó¤Î£³Ì¾¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±Æü¤Ë£Í£Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö£Â£Á£Ä¡¡£Â£Á£Ä¡¡£È£É£Ç£È£Å£Ò¡×¤Ê¤ÉÁ´£¶¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£³Ç¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥³¥Ì¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥¤¥ó¥¹¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤È¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£³¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤À¤¬¡¢¥»¥è¥ó¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£´Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¥³¥Ì¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤âÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¥»¥è¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£Í£Ù£Î£Á£Í£Å¤Î¤³¤È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£