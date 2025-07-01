22:30　
ラガルドECB総裁、植田日銀総裁、パウエルFRB議長、ベイリー英中銀総裁、ECBフォーラム討論会出席

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）
予想　52.0　前回　52.0（製造業PMI・確報値)

23:00
米ISM製造業景気指数（6月）
予想　48.8　前回　48.5

米JOLTS求人件数（5月）
予想　731.0万人　前回　739.1万人

米建設支出（5月）
予想　0.0%　前回　-0.4%（前月比)


米自動車販売（6月）
ECBフォーラム開催「変化への適応：マクロ経済の転換と政策対応」（～2日）

フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任
金融安定理事会（FSB）議長にベイリー英中銀総裁が就任
デンマークが2025年下期のEU議長国に就任

※予定は変更されることがあります。