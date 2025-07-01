ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

ラガルドECB総裁、植田日銀総裁、パウエルFRB議長、ベイリー英中銀総裁、ECBフォーラム討論会出席



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）

予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI・確報値)



23:00

米ISM製造業景気指数（6月）

予想 48.8 前回 48.5



米JOLTS求人件数（5月）

予想 731.0万人 前回 739.1万人



米建設支出（5月）

予想 0.0% 前回 -0.4%（前月比)





米自動車販売（6月）

ECBフォーラム開催「変化への適応：マクロ経済の転換と政策対応」（～2日）



フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任

金融安定理事会（FSB）議長にベイリー英中銀総裁が就任

デンマークが2025年下期のEU議長国に就任



※予定は変更されることがあります。

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