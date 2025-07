インターネットイニシアティブ(IIJ)は1日、MVNOサービス「IIJmio」で実施している端末割引各種の対象機種を変更した。

サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】

「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」は、8月31日21時59分までの期間中、料金プラン「ギガプラン」の音声SIM/音声eSIMを他社からの乗り換え(MNP転入)で契約し、対象端末を購入すると、1IDあたり1台まで対象端末をのりかえ価格で購入できる。

7月1日からの対象機種は、以下の通り。

対象機種 価格 Redmi 12 5G(4GB+128GB) 500円22円×24回 POCO X7 Pro(8GB+256GB) 3万4800円1452円×24回 AQUOS sense9(6GB+128GB) 3万7800円1576円×24回 motorola razr 50 7万9800円3326円×24回 Zenfone 10(8GB+128GB) 7万9800円3326円×24回 Xiaomi 14T Pro(12GB+512GB) 8万9800円3743円×24回 Zenfone 10(8GB+256GB) 8万9800円3743円×24回 motorola razr 50 ultra 9万9800円4160円×24回 ROG Phone 8 9万9800円4160円×24回 Zenfone 10(16GB+512GB) 9万9800円4160円×24回 ROG Phone 8 Pro 12万9800円5409円×24回 Xiaomi 14 Ultra 13万9800円5826円×24回 ROG Phone 8 Pro Edition 14万9800円6243円×24回

なお、1日以降、以下の機種は対象外となる。

サマーキャンペーン【回線セット特価】

moto g05 OPPO A79 5G CMF Phone 1 AQUOS wish4 Jelly Star Google Pixel 6 Redmi Note 13 Pro+ 5G nubia Flip 5G arrows We2 Plus M06 Nothing Phone (2a) motorola edge 50 pro Nothing Phone (3a) (8GB+128GB) AQUOS sense9 (8GB+256GB) POCO X7 Pro (12GB+512GB) AQUOS R9 Xiaomi 14T Pro (12GB+256GB) Xiaomi 15 (12GB+256GB) Xiaomi 15 (12GB+512GB) iPhone 16 (128GB)

「サマーキャンペーン【回線セット特価】」は、8月31日21時59分までの期間中、料金プラン「ギガプラン」を契約し、対象端末を購入すると、対象端末を回線セット価格で購入できる。

7月1日からの対象機種は、以下の通り。

対象機種 価格 LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 8980円376円×24回

なお、1日以降、以下の機種は対象外となる。

のりかえ価格

Redmi Pad SE 8.7 4G(6GB+128GB) OPPO Pad Air(128GB) モバイルルータセット

料金プラン「ギガプラン」の音声SIM/音声eSIMを他社からの乗り換え(MNP転入)で契約し、対象端末を購入すると、1IDあたり1台まで対象端末をのりかえ価格で購入できる。

7月1日からの対象機種は、以下の通り。

対象機種 価格 AQUOS wish4 1万4800円618円×24回 iPhone SE(第3世代)(64GB) 美品 2万4800円1035円×24回 iPhone SE(第3世代)(128GB) 美品 2万9800円1243円×24回 nubia Flip 5G 2万4800円1035円×24回 AQUOS R9 7万9800円3326円×24回 OPPO A79 5G 4980円209円×24回 AQUOS sense9(8GB+256GB) 4万9800円2076円×24回 arrows We2 Plus M06(12GB+256GB) 2万4800円1035円×24回 Redmi Note 13 Pro+ 5G 1万9800円826円×24回 Xiaomi 14T Pro(12GB+256GB) 8万4800円3535円×24回 moto g05 980円42円×24回 CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX 1万4800円618円×24回 Jelly Star 1万4800円618円×24回 Nothing Phone (2a) 2万4800円1035円×24回 Nothing Phone (3a)(8GB+128GB) 3万9800円1659円×24回 POCO X7 Pro(12GB+512GB) 4万9800円2076円×24回 Xiaomi 15(12GB+256GB) 10万9800円4577円×24回 Xiaomi 15(12GB+512GB) 11万9980円5000円×24回

なお、1日以降、以下の機種は対象外となる。

回線セット特価

Google Pixel 7 (8GB+256GB) moto g64 5G Redmi 12 5G (4GB+128GB) Redmi 12 5G (8GB+256GB) AQUOS sense9 Xperia 10 VI motorola razr 50 motorola razr 50 ultra motorola edge 40 POCO X7 Pro (8GB+256GB) Xiaomi 14T Pro (12GB+512GB)

料金プラン「ギガプラン」を契約し、対象端末を購入すると、対象端末を回線セット特価で購入できる。

7月1日からの対象機種は、以下の通り。

対象機種 価格 OPPO Pad Air(128GB) モバイルルータセット 1万4800円618円×24回

なお、1日以降、以下の機種は対象外となる。

LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 AIR-tra1 Redmi Pad モバイルルータセット Redmi Pad Pro (6GB+128GB) Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (8GB+256GB) Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (12GB+512GB) OPPO Pad 2 モバイルルータセット