脳がとろける癒しのサウンドが入ったAI生成のASMR動画、最近よく見ますよね。

TikTokには、ガラスをさくさくっと切ったり、

牛乳のボトルをアイスみたいにすくったり、

現実にはありえないけど、見た目はリアルな動画がいろいろ出ていて、それなりのビュー数を集めています。

つくるの大変なんだろうなーと思ったら、Googleの動画生成AI「Veo 3」を使えばプロンプト1個でつくれるらしいです。YouTubeに詳しい手順が上がっていました。

手順は、

1. Google Flowにログイン

2. 「New Project」をクリック

3. 「Model」の項目で「Veo 3」を選択(音声がつくのは今のところこれだけ)

4. プロンプトを入力。

例)It's a Perfect AI-Generated ASMR Video. Shot in extreme macro perspective, a knife cutting a flawless, and detail-rich [soft glass bananaてな感じに被写体の説明をココに入れます] into several pieces. rests on a wooden cutting board bathed in warm lighting. Each deliberate cut produces a rich ASMR soundscape in an otherwise silent room.

5. 「Generate」をクリック