2025年6月15日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、DIALOGUE+のライブハウスツアー<カクノゴトキロックンロール!>のファイナル公演が開催された。東京・大阪・愛知・福岡・岡山・神奈川と全国6都市を巡るツアー、本レポートでは、DIALOGUE+バンド、佐々木侑太(G)、黒須克彦’B)、今井隼(Key)、鈴木浩之(Dr)、篠崎恭一(Manipulator)を従えてのツアーファイナルとなった神奈川・KT Zepp Yokohamaの模様を中心に追いかける。 ◆DIALOGUE+ 画像 <カクノゴトキロックンロール!>ツアーを語る上で避けては通れない事実があり、それがメンバーの一人、宮原颯希の活動制限だ。事前にアナウンスがあった通り、学業を優先するためにライブは7名体制で行うこととなり、その最初のライブが本公演であった。これまでも、体調不良などでメンバーの誰かが欠席することはあったが、ツアー全てを7名で敢行するのは初めてのこと。どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、不安とドキドキを織り交ぜたような感情が、確かに会場に漂っていた。 客電が落ち、「10,9…」から始まるカウントダウンが告げられると、イントロに合わせてメンバーが立ち位置に移動していく。スタートを切るナンバーは、円を描くようなダンスから始まる「Sincere Grace」だ。カウントダウンのタイミングの取り方から気付いたファンもいただろうが、ダンスが7人用に構成し直されている。これまでは不在メンバーのスペースを空けていたが、このツアーでは横並びの際には7名均等に配置し、それ以外のシーンでは奇数人数のフォーメーションが披露された。 「横浜の皆様、こんにちは! 楽しみつくす準備はできているかー!?」と稗田が叫び、続けて「make some noise! can you understand?」と煽る。2曲目に本ライブタイトルにも採用されている「ロックンロール!」でクラップとともにツアーの幕開けを派手に宣言すると、ツアー初日・東京会場ではこのタイミングで「カクノゴトキ ロックンロール!」のどデカロゴが背面モニターに映り、ライブハウス特有の圧がフロアにもたらされる。続いての「シュガーロケット」は、飯塚のアカペラ歌唱から入るアレンジも加わり、ロック色を全面に押し出したバンドサウンドがかき鳴らされ、「ユートピア学概論」で最初のブロックを熱量最大のまま締めくくった。 ここで短いMCタイムが挟まり、内山は「今回のツアーから7人でライブをすることになりました。正直、めちゃくちゃ寂しいです。でも、ここで私達が頑張ることを止めるのは絶対に違うと思うので、私達は私達にできることを全力でやります。だから皆さん、今日は私達と一緒に全力で楽しんでいきましょう!」と、今抱えている感情を素直に吐露するも、その寂しさを吹き飛ばすくらいに盛り上がった第2ブロックに突入する。 今回のライブハウスツアーならではの演出の一つに、ステージ前方にお立ち台が設けられたことがあり、「人生イージー?2023」からはソロ歌唱パートの際に各メンバーがお立ち台に上がってアピールする姿が頻繁に見られた。普段よりステージが近いこともあり、お立ち台に立つ度に客席からは嬌声が上がって、テンション高いまま空気を維持していく。そしてファイナル公演のためのとって置きがもう一つ、KT Zepp Yokohamaの広い会場を待ちわびていたように登場した「DIALOGUE+」のロゴが入ったビッグフラッグだ。白をベースにさまざまな絵の具で塗りたくられたビジュアルのフラッグは、照明で照らされるごとに見る者の士気を高揚させる。 ライブ中盤の大事なへその役割を担ったのが、こちらもツアータイトルに含まれている新曲「カクノゴトキdance」だ。言葉の繋ぎ方が特殊でリズムに乗るのが難しく、そこに高速で明滅する紫と赤色の照明に合わせてダンスするという難局を堂々と乗り越えて、後半戦への足がかりを掴んだ。そして本ツアー最大のサプライズは、ファイナルの横浜でもたらされた。ステージにスタンドマイクが持ち込まれ、地方公演では「夕空航路」を歌っていた12曲目、緒方が「これからも続く私達の道 少しでも君と一緒にいられますように…」と呟くようにメッセージを込めると、ファンも思い入れが深い曲を歌い始める。 「大好きだよ」から始まったその歌は、「って伝えたあとで 君に何ができたんだって 大嫌いだよ 曖昧なことしか言ってない僕は」と本来の歌詞からリアレンジされた「あたりまえだから2025」だ。ベースの歌詞はほぼそのままであるが、間奏明けでは「これからも続く道で、少しでも君と一緒に居れるように」と飯塚と村上のユニゾンで歌唱したほか、曲の終盤で「ひとつふたつ…」とやっつ数える歌詞も、「今僕たちはここに立って そして君に この声が届くように歌おう」と、この場に居ない“君”へ想いを送り届けるメッセージソングへと昇華させた。年号を付けてアレンジリデザインされた曲はこれで3つ目となるが、それらの楽曲もまた時が進むことによって生まれたものであり、困難を乗り越えながらDIALOGUE+が止まらず進化していくことがまた一つ記録された。 ライブとしてはひと呼吸、少ししんみりとした時間を過ごしたあとに、稗田がお立ち台に上り「まだまだ行けるか、横浜ー!! 今日という日に皆の大切な時間とお金と想いを懸けて、DIALOGUE+を選んでくれて本当にありがとうございます! ここに居る貴方もあなたも全員絶対幸せにします! このまま最後まで行きます、よろしく!」と、ファンに向けて高らかに約束を叫び、フロアに一気に熱を呼び戻す「大冒険をよろしく」から最終ブロックに突入。「訓練」「絶景絶好」とライブの人気曲を立て続けに投入した後に、新曲「TREASURE!」と「Super Sonic Loguenizer」を休む間もなくパフォーマンスし、ライブ本編を終わらせた。 アンコールでは、DIALOGUE+からのお知らせがあり、2025年9月17日に新EP『PENTA+LOGUE』がリリースされることと、2025年9月14日に新曲発表朗読公演<DIALOGUE+THE MOVIE>の開催、そして、新曲発表生バンドワンマン<PENTA+LOGUE Prelude>が開催されることが発表された。特にEP制作陣の名前が挙がる度に歓声が上がり、今後の活動への期待感が湧き上がった。 アンコールでは、何より宮原の存在が際立っていた「おもいでしりとり」の曲中の台詞「好きです」を、日替わりで回していくことを明かし、この日は村上が担当。そしてもう一度「ロックンロール!」でライブの幕を綺麗に下ろす…かと思いきや、ここでも「まだ行く?!」とサプライズがあり、ツアーファイナルのおまけとして「D+has come」が披露された。彼女たちにとって、7人体制での挑戦はここから始まったばかりだが、初上陸の岡山を含む6都市の濃厚なステージで、時間とお金をかけたファンを楽しませることができる、「DIALOGUE+が今ここに居る」と証明してみせた。 ■DIALOGUE+ライブハウスツアー『カクノゴトキロックンロール!』セットリスト M1 Sincere Grace M2 ロックンロール! M3 シュガーロケット M4 ユートピア学概論 M5 人生イージー?2023 M6 ドラマティックピース! M7 アリバイなカーテシー M8 20xxMUEの光 M9 わたしたちのラプソディー M10 凍てついて秒速(愛知・神奈川のみ) M11 カクノゴトキdance M12 あたりまえだから2025(神奈川のみ) M13 大冒険をよろしく […]

