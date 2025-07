汐れいらが、新曲「ハレの日に」を7月6日に先行配信リリースすることを発表した。 2021年より週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」にて連載中の、三香見サカによる『薫る花は凛と咲く』は、まっすぐな想いに心を掴まれる、ハートウォーミングでピュアキュンな青春学園ストーリーだ。優しく暖かな物語は、少年漫画誌の中でも異彩を放ち、連載開始から話題沸騰。累計発行部数は500万部を突破している人気作品。 監督・黒木美幸を筆頭に、実力派スタッフが集結し、アニメーション制作は数々のヒット作品を送り出しているCloverWorksが担当するなど、注目を集める作品。放送は2025年7月5日24時30分からスタート、さらに毎週土曜25:00〜Netflixにて先行配信がスタートする。 汐れいら自身初のアニメ書き下ろしとなった「ハレの日に」は、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』の初回放送に合わせて先行配信されることとなった。本日公開となった配信ジャケットには、晴れやかな空と凪ぐ海を背景に、一凛の花が切り取られている。優しく暖かな物語にどのように花を添えてくれるのか、配信まで楽しみにしてほしい。 なお、Apple musicとSpotifyではPre-add / Pre-saveキャンペーンを実施しているので、こちらも振るって応募してほしい。 また、「ハレの日に」のCDは9月3日に発売。今回のためにキャラクターデザイン・総作画監督:徳岡紘平が描き下ろした“紬 凛太郎”の暖かな雰囲気のイラストジャケットも公開されている。 そして汐れいらは、2025年8月25日にメジャーデビュー2周年記念自主企画ライブ<ウシオマエロマエvol.6>を東京LIQUID ROOMにて開催する。DURDNとyutoriという勢いのある2組を迎えてのステージとなる。プレイガイド先行は7月7日まで受付中だ。さらに、2025年9月から開催するワンマンツアー<ねぼすけ>はチケット一般発売中。全国7地域を巡業予定で、ツアーファイナルは10月12日に東京WWW Xにて開催される。 ◾️先行配信「ハレの日に」 2025年7月6日(日)リリースPre-add / Pre-save:https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=2025063011115157sDQaZPqVY7&openExternalBrowser=1 ◾️シングル「ハレの日に」2025年9月3日(水)発売予約URL:https://erj.lnk.to/KwRvXQ ◆期間生産限定盤(CD+Blu-ray)のみ¥2,500(税込) 品番:ESCL-6123〜6124※TVアニメ『薫る花は凛と咲く』描き下ろしイラストジャケット ◆CD収録曲ハレの日に、ほか収録予定 ◆Blu-ray収録内容TVアニメ『薫る花は凛と咲く』ノンクレジットエンディングムービー ◾️TVアニメ『薫る花は凛と咲く』 ◆イントロダクション2021年より週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」にて連載中の、三香見サカによる『薫る花は凛と咲く』。まっすぐな想いに心を掴まれる、ハートウォーミングでピュアキュンな青春学園ストーリー。優しく暖かな物語は、少年漫画誌の中でも異彩を放ち、連載開始から話題沸騰。累計発行部数は500万部(2025年6月時点)を突破している。そんな大人気作品が2025年、待望のTVアニメ化! 監督・黒木美幸を筆頭に、実力派スタッフが集結。アニメーション制作は数々のヒット作品を送り出しているCloverWorksが担当。珠玉の青春物語が、鮮やかに彩られる──。 ◆放送情報2025年7月より各局にて放送開始。 TOKYO MX 7月5日より 毎週土曜24:30〜とちぎテレビ 7月5日より 毎週土曜24:30〜群馬テレビ 7月5日より 毎週土曜24:30〜BS11 7月5日より 毎週土曜24:30〜MBS 7月5日より 毎週土曜27:08〜※1話放送26:38〜(30分前倒し)AT-X 7月7日より 毎週月曜23:30〜*AT-X リピート放送7月9日より 毎週水曜11:30〜、7月11日より 毎週金曜17:30〜 ◆配信情報7月5日より毎週土曜25:00〜Netflixにて先行配信開始!7月12日土曜25:00〜 その他配信プラットフォームにて順次配信開始! ◆キャスト紬 凛太郎:中山祥徳和栗薫子:井上ほの花宇佐美翔平:戸谷菊之介夏沢 朔:内山昂輝依田絢斗:石橋陽彩保科 昴:山根 綺 ◆スタッフ原作:三香見サカ『薫る花は凛と咲く』(講談社「マガジンポケット」連載)監督:黒木美幸准監督:山口 智シリーズ構成:山崎莉乃シリーズ演出:都築 遥キャラクターデザイン・総作画監督:徳岡紘平サブキャラクターデザイン・衣装デザイン:梅下麻奈未ケーキデザイン:田村恭穂プロップデザイン:吉田優子美術監督:幸喜あすか美術設定:塩澤良憲色彩設計:横田明日香撮影監督:長瀬由起子3D監督:渡邉啓太(サブリメイション)編集:新居和弘音楽:原田萌喜音響監督:濱野高年音響制作:マジックカプセル制作:CloverWorks ◆WEB公式HP:http://kaoruhana-anime.com/X:@kaoruhana_anime https://x.com/kaoruhana_animeInstagram:@kaoruhana.anime https://www.instagram.com/kaoruhana.anime/TikTok:@kaoruhana_anime https://www.tiktok.com/@kaoruhana_anime ◆原作情報既刊1~17巻 発売中 ©三香見サカ・講談社/「薫る花は凛と咲く」製作委員会 ■メジャーデビュー2周年記念 自主企画ライブ<ウシオマエロマエvol.6>▼プレイガイド先行 7月7日(月)まで受付中https://l-tike.com/ushioreira/ 2025年8月25日(月)OPEN 18:00/START 19:00東京・LIQUID ROOM出演:汐れいら / DURDN / yutoriチケット代 […]

