KOTORIが7月2日に現体制初のEP『TSUBASA』をリリースすることを記念して、KOTORIのオフィシャルYouTubeチャンネルよりスペシャルライブ配信を行うことが決定した。 新代田FEVERより一夜限りの希少なパフォーマンスをお届け。普段のライブとは異なる、ライブ配信ならではの演出にも注目だ。なお、スペシャルライブは7月2日21時より7月6日23時59分までの5日間、期間限定にて公開される。 また、11月1日に東京・豊洲PITにて開催されるバンド主催フェス<TORI ROCK FESTIVAL 2025>のEP封入先行予約も決定。7月13日23時59分までのチケット予約受付となっている。 KOTORI『TSUBASA』発売記念スペシャルライブ配信公開日時:7月2日(水)21時より7月6日(日)23時59分までKOTORIオフィシャルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@KOTORI_band NEW EP『TSUBASA』 2025年7月2日 (水) リリース2,200円(税込)/ PCCA-06396 [SONG LIST] ▼KOTORI『TSUBASA』EP予約はこちらhttp://lnk.to/KOTORI_TSUBASA [法人別 CD先着予約購入特典]・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン:オリジナルポストカード・Amazon.co.jp:メガジャケ(TSUBASA ver.)・セブンネットショッピング:オリジナルピック・楽天ブックス:オリジナル缶バッジ <TORI ROCK FESTIVAL 2025> 開催日程:2025年11月1日(土)会場:東京・豊洲PIT開場:11時30分開演:12時30分 出演:KOTORIほか後日出演アーティスト詳細発表チケット(ドリンク代別):ADV 6,900円 / DOOR 7,500円EP封入先行予約受付期間:7月1日(火)正午から 7月13日23時59分まで*詳しくはEP『TSUBASA』のCDに封入されているチラシをご覧ください。 <KOTORI pre. “GIVE YOU TSUBASA” TOUR>08月08日(金)@埼玉・越谷EASYGOINGS(18時開場 / 19時開演 )[SOLD OUT]08月20日(水)@愛知・名古屋CLUB QUATTRO(18時開場 / 19時開演 )[SOLD OUT]08月22日(金)@福岡・BEAT STATION(18時開場 / 19時開演 )08月27日(水)@大阪・梅田CLUB QUATTRO(18時開場 / 19時開演 )08月31日(日)@香川・高松DIME(17時15分開場 / 18時開演 )09月01日(月)@広島・SECOND […]

