DTMの進化・発展による音楽制作の利便性が格段に上がり、あわせてチューンコアによる世界リリースへの障壁が無くなった時代に突入し、インディペンデント・アーティストの活動は活発化、バンドからユニット、ソロに至るまで、様々な音楽が生まれ、刺激的な音楽フィールドが無限に広がり続けている。 無数のアーティストが生まれ、聴いたこともない肌触りの音楽や初めて聴くのに懐かしさを誘うような響きまで、音楽が持つ芸術の伸びしろにまだまだ限界はない。今回はナビゲーターのTuneCore Japanの野邊拓実、進行役の烏丸哲也(BARKS)から、気になるアーティストをご紹介していこう。 ◆ ◆ ◆ ──さて、今回はどのようなアーティストをご紹介いたしましょうか。 野邊拓実(TuneCore Japan):ぜひご紹介したいアーティストがいまして、SOMAOTAです。 ──早速聴いてみましょう。最新曲は「Alter Ego (feat. 空音)」という楽曲ですね。 ──冴えていて気持ちいい。出会った瞬間に一気にテンションバカ上がりしそうな心地よさがありますね。 野邊拓実(TuneCore Japan):キレがいいですよね。ざっくりとした話ですけど、ヒップホップって具体的なことを言うケースが多いと思うんです。「これって何のこと言ってるんだろうな」って思わせるような描写って、最近少なくなってきたなって思うんですけど、そんな中でもこの「Alter Ego (feat. 空音)」って、聴くとすぐに最近の曲だとわかるようなテイストでありばがら単語や言葉遣いは抽象的でしょう? 「恋人」って言葉が出てくるからおそらく恋愛の話をしているんだろうけど、もしかしたらそれも比喩表現かもしれないよなみたいな、そういう解釈の余地がすごくあるリリックになっていて、なんだかちょっと新鮮だなって感じるんです。 ──そのあたりは意識しているのかな。 野邊拓実(TuneCore Japan):どうでしょうね。SOMAOTAは、以前にも紹介したBlack petrolという、2024年の「ROOKIE A GO-GO(フジロック)」とか2023<出れんの!? サマソニ!?>、2025年だと<STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL>にも出ていた音楽集団のMCのひとりなんですよ。Black petrolではオルタナティブだったりルーツミュージックっぽい文脈を感じさせるような、ちょっとハイカルチャーな音楽的な楽しさがある活動をしているんですけど、一方でSOMAOTAとしては、ヒップホップの良さみたいなところにまっすぐ進んでいる感じがして、いいなと思っているんですよね。 ──この作品では、名義はSOMAOTA & Funny Facturesとなっていますね。 野邊拓実(TuneCore Japan):うん。なんかどうもビートを作ってるのがこのFunny Facturesさんなんですかね。 ──Black petrolとソロとの行き来で、音楽的な刺激をたくさん受けているんですね。 野邊拓実(TuneCore Japan):そうだと思います。バンドってどうしてもそのバンドメンバーでやるっていうことが固定されてしまうので、「メンバーを固定して、何をやるかは固定されていない」みたいなのがバンドっていう活動の側面のひとつかなと思うんですけど、一方でソロというのは、ソロであるからこそいろんな人とやっても違和感がないし、フィーチャリングとかトラックは別の人が作ってますということもやりやすいですよね。そういうコントラスト/対比も見れて、SOMAOTAくんとBlack petrolっていうのは見応えがあるというか、いい活動だなって思いますね。 ──バンドだけでは表現しきれない要素があればこそ、ソロや別ユニットも必要となるわけで、多才な人であれば活動形態も自然と増えますね。 野邊拓実(TuneCore Japan):バンドってやってればやっているほど、ファンたちも「こういう音楽をやってくれる」みたいなバンドへのイメージができていきますから、バンド側としてもそこに応えるような力学が働きますよね。もちろん、毎回違うテイストのアルバムを出してファンも「あの人たちは毎回違うことやる」と思っていれば、何をやっても違和感がないみたいなあり方…僕はそれを「レディオヘッド・スタイル」って呼んでいるんですけど(笑)、そうじゃないバンドであればこそ、ソロ活動を行うミュージシャンも増えてきている気がします。 ──活動形態の自由度も格段に広がりましたからね。チューンコアから世界へ簡単にリリースできるわけですし。 野邊拓実(TuneCore Japan):「シューゲイザーバンドだよね」とか「オルタナティブロックバンドだよね」とか「これは完全にファンクをやるバンド」みたいな捉え方をされてしまっていると、それ以外の音楽は動きづらくなってしまうので、同時に別名義での活動が最近は目立ちますね。DTMで音楽が成立するようになって楽曲を作るハードルが下がってるからこそ、ソロ活動のハードルもどんどん下がってるのかな。そういう活動が増えるのはいいことですね。 ──そういう意味では、またひとつ興味深いバンドがありますよ。「○○○なバンド」みたいに音楽的なカテゴリに収められない、多面的なサウンドを持ったバンドなんですが、要するに、好き勝手演っているんです(笑)。AULVIEWというバンドで「SelfLove」という曲です。 野邊拓実(TuneCore Japan):いや、めちゃくちゃかっこいいっすね。 ──トラップとかの要素も多分にあるんですけど、後半ではフェスで盛り上がるラウド系のような展開もあり。 野邊拓実(TuneCore Japan):そうですね、ONE OK ROCKとかUVERworldみたいな感じもある。 ──プロフィールには、「オルタナティブロックを軸としながら、ハイパーポップ、トラップ、エレクトロなど多様な音楽要素を融合させたサウンドを展開。ジャンルやシーンの枠にとらわれず、独自の存在感を放っている」とあるんですね。 […]

