万博、9月に野外フェス2DAYS Hump Back 、緑黄色社会の参戦が決定【ラインナップあり】
大阪・関西万博の「大阪ウィーク〜秋〜」のプログラムとして実施される音楽イベント『OSAKA MUSIC LOVER EXPO ARENA 2025』に、Hump Back、緑黄色社会の出演が決まった。
【写真】『OSAKA MUSIC LOVER EXPO ARENA 2025』に出演するコブクロ、C＆K
大阪来てな！キャンペーンの一環として、J-ROCKやJ-POPのチャートを賑わすアーティストや、大阪出身のアーティストなど、多彩なラインナップによるフェスが万博で実現する。
■『OSAKA MUSIC LOVER EXPO ARENA 2025』
DAY1 2025年9月14日（日）午後5時〜8時頃（開場4時）
・コブクロ
・C＆K
and more...
DAY1 2025年9月15日（月・祝）午後3時30分〜8時（開場2時30分）
・スキマスイッチ
・04 Limited Sazabys
・Hump Back
・緑黄色社会
開催場所：EXPOアリーナ「Matsuri」(大阪・関西万博会場内)
チケット：
大阪・関西万博入場チケットあり→EXPO2025デジタルチケットサイト「2か月前抽選」
大阪・関西万博入場チケットなし→JTB BOKUN「OSAKA MUSIC LOVER EXPO ARENA 2025」申込みサイト（イベント観覧券付き大阪・関西万博入場チケット／宿泊・イベント観覧券付き大阪・関西万博入場チケット）
【写真】『OSAKA MUSIC LOVER EXPO ARENA 2025』に出演するコブクロ、C＆K
大阪来てな！キャンペーンの一環として、J-ROCKやJ-POPのチャートを賑わすアーティストや、大阪出身のアーティストなど、多彩なラインナップによるフェスが万博で実現する。
DAY1 2025年9月14日（日）午後5時〜8時頃（開場4時）
・コブクロ
・C＆K
and more...
DAY1 2025年9月15日（月・祝）午後3時30分〜8時（開場2時30分）
・スキマスイッチ
・04 Limited Sazabys
・Hump Back
・緑黄色社会
開催場所：EXPOアリーナ「Matsuri」(大阪・関西万博会場内)
チケット：
大阪・関西万博入場チケットあり→EXPO2025デジタルチケットサイト「2か月前抽選」
大阪・関西万博入場チケットなし→JTB BOKUN「OSAKA MUSIC LOVER EXPO ARENA 2025」申込みサイト（イベント観覧券付き大阪・関西万博入場チケット／宿泊・イベント観覧券付き大阪・関西万博入場チケット）