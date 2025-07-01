¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤ËÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢King & Prince¤¬½¢Ç¤¡¡Åù¿ÈÂç¤ÎÌÜÀþ¤Ç¼èºà¤Ø
¡¡8·î30Æü¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ÊKIINA.¡Ë¡¢King & Prince¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡ÙÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÊKIINA.¡Ë¡¢King & Prince¤é½Ð±é¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü7·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ï¡¢ºÒ³²Éü¶½¤äÊ¡»ã»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æー¥Þ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¶¨ÎÏ¼Ô¤À¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸½ÃÏ¼èºà¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ë¤ÏÉ¹Àî¤ÈKing & Prince¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åー¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤ä¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢»ÖÂº½ß¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤éÁíÀª10¿Í¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤â20Âå¤«¤é¡È¥¢¥é´Ô¡É¤ÈÉý¹¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤âÂ¿ºÌ¤Ê10¿Í¤¬¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó44¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÌ³¤á¤¿King & Prince¤Ï¡¢º£²ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸þ¤¹ç¤¦´ë²è¤âÈ¯É½¡£髙¶¶³¤¿Í¤Ï¡ÖÍÙ¤ëÀ¤³¦°ì¼þ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Üー¥Àー¥ì¥¹¥é¥¤¥Ö¡ØWe are the No border!!!¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥µー¤È¶¦¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¥·¥çー¤òÆÏ¤±¤ë¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½20Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹Îò¤ò¸Ø¤ë髙¶¶¤Ë¡¢²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¶¦ÌÄ¡£¹ñ¶¡¢¿Í¼ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¡È¥Üー¥Àー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¡ÈÈÖÁÈ»Ë¾å¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡É¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡È¿ð¡¹¤·¤¤´¶À¡É¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ìë¶õ¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ê²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Î»×¤¤½Ð¤òÆÏ¤±¤ë¡£Í¥¤·¤¤ÌÜÀþ¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Ö²Ð¤¬¡ØËèÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´ë²è¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ë±ÊÀ¥¤¬¡¢¶¯¤¤¸÷¤ä¿¶Æ°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2002Ç¯¤Ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÉ¹Àî¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー½¢Ç¤¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£À¸¤¤ë¾å¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢É¹Àî¤Ïº£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æー¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤È¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¹Àî¤È½é¶¦±é¤ÎÌÌ¡¹¤âÂ¿¤¤¶¦±é¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´î¤Ó¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ø¤Î¿¼¤¤Âº·É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢É¹Àî¤¬Ä©Àï¤¹¤ë´ë²è¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ãKing & Prince¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー½¢Ç¤¤Ø¤Î»×¤¤
髙¶¶³¤¿Í¡§¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¡ÖÃ¯¤«¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤âµß¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÉ¬¤ºÃ¯¤«¤ËÆÏ¤¯ÈÖÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëº£²ó¡¢Ç®¿´¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«1¿Í¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡¢µß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥Î÷¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤¬º£²ó24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ーー¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¿¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£²ó¼è¤êÁÈ¤à´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
髙¶¶¡§º£²ó¡¢¹ñµ»´Û¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¹ñ¶¡¦ÀÊÌ¡¦¿Í¼ï¡¦¾ã¤¬¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥À¥ó¥¹¡×¤ä¡Ö²»³Ú¡×¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤È¥Üー¥Àー¥ì¥¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ò´Þ¤á¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤óÁ´°÷¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈËÍ¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ìö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½Ö´Ö¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ï¿Í¤ò¼æ¤¹þ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
±ÊÀ¥¡§²Ö²Ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁÇÅ¨¤Ê¹Ô»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²¿ÅÙ¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢º£²ó¤´°ì½ï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë²Ö²Ð¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿²Ö²Ð¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¡ÖËèÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤Æ
髙¶¶¡õ±ÊÀ¥¡§º£²ó¡¢King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë2021Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢½Ð±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²Ö²Ð¡×¤È¡Ö¥À¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¦Êý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢±©Ä»¤µ¤ó¡¢¿åËÎ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Î¥×¥í¤Î¤ªÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡ª¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ë²è¤Ë¤´»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æー¥Þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤äÁÛ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÊKIINA.¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー½¢Ç¤¤Ø¤Î»×¤¤
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¡É¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¡É¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤â¡¢¥é¥ó¥Êー¤ÎÊý¤¬É¬»à¤Ë¼«Ê¬¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤ë¾å¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢º£²ó¡¢¼«Ê¬¤â·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¡£¿Í¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÌµÃÎ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¶²¤í¤·¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ç¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ò¸«¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤äÌäÂê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤½å«¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ïÆüº¢¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¸«¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¼«Ê¬¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢¤½¤³¤«¤é´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÍý²ò¤äÎÏ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾åÅÄ¿¸Ìé¡¦±©Ä»¿µ°ì¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤Î£³Áí¹ç»Ê²ñ¤ä¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¶¦±é
¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢±©Ä»¤µ¤ó¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥æー¥â¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¿¼Â¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª»°Êý¤Èº£²ó¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§ÍÍMC¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿2000Ç¯¤Î¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ÖÂº½ß¤µ¤ó¤È¤â½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼ã¤¤Êý¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÖÂº¤µ¤ó¤Ï4Ç¯Á°¤ËÂç¤¤ÊÉÂ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡ÄËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ÖÂº¤µ¤ó¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ìÅÙ¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ª¿©»ö¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤«¤é¡¢º£²ó¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê»ä¤ò¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¼ê¤ò¤È¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¡¢°ì½ï¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー½¢Ç¤¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿King & Prince¤Î¤ªÆó¿Í¡£»ä¤Ï25Ç¯¡¢1¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥°¥ëー¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È²¿ÅÙ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÀÚâøÂöËá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤ªÆó¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤È¡¢º£²ó¤Ï¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë´ë²è¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤È¡¢Î¾Êý¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë