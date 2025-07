「最高のライブ届けてくれてありがとう」

歌手の浜崎あゆみさんは7月1日、自身のInstagramを更新。リハーサルでの美しい横顔を披露しました。浜崎さんは「You may only see the beautiful side. (美しい面しか見えないかもしれません)」とつづり、11枚の写真を投稿。ライブのリハーサル風景のようです。浜崎さんは全身黒いコーディネートで、真剣な表情でスタッフやメンバーと向き合う姿が写っています。

「上からたくさんコールするね」

浜崎さんの楽曲『July 1st』にちなんで、ファンからは「今日はJuly 1st 特別な日」「今年も一緒にJuly 1st迎えられて嬉しいです」「July 1st鬼リピの日」など、多くのコメントが寄せられています。そのほかにも、「ものすごい努力して最高のライブ届けてくれてありがとう」「リハの時の真剣な眼差し、好き」「今年の夏もayuと過ごせるのが幸せ」「リハの時の姿がある意味一番美しい説ない?」「あゆしか勝たん」など、さまざまな声が上がっています。たびたびライブやリハーサルの様子を投稿している浜崎さん。6月23日には、「名古屋TAの声量とテンションに負けないように、それがマジで1番こわい。笑」とつづり、会場でのリハーサル風景を公開しました。この投稿には、「ありえんくらいの熱量で迎えるから覚悟しててね」「気合い入れてこーっっっ」「上からたくさんコールするね」など、ファンからの熱いコメントが寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)