¡Ö¥ä¥Õ¥³¥á¤ÇÊ¢°Ï58¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×Âç¿©¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Äà¶ÄÅ··ë²Ìá¤Ë¡Ö¤â¤¦ÉÝ¤¤¤â¤Î¥Ê¥·¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼
¸«»ö¤Ê¤¯¤Ó¤ì¤Ç¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤Ë¡ª
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÇÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¾×·â¤Î·ë²Ìá¤òÊó¹ð¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ä¥Õ¥³¥á¤Ç¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È58¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¥á¥â¥ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸«»öà58¥»¥ó¥Áá¤ò·×Â¬¤·¡¢¼«¿È¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖºÙ¤¤¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤µ¤¹¤¬¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖºÙ¤¤¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤â¤¦ÉÝ¤¤¤â¤Î¥Ê¥·¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇï¼ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£