日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(8月30日〜31日)制作発表会見が1日、東京・汐留の同局本社で行われ、King & Princeの永瀬廉と高橋海人がチャリティーパートナーに就任することが発表された。『24時間テレビ48』制作発表会見に登壇した(左から)氷川きよし、高橋海人、永瀬廉、志尊淳、浜辺美波、上田晋也、長嶋一茂、やす子、羽鳥慎一、水卜麻美アナ

○高橋海人が上田に見える「MRIを撮ろう」今年新設されたチャリティーパートナーは、それぞれのテーマで『24時間テレビ』の企画に参加する協力者。2021年の『24時間テレビ44』でチャリティーパーソナリティーを務めた2人だが、今回高橋は「踊る世界一周」をテーマに、ボーダーレスLIVE「We are the No border!!!」と題して、様々な個性を持ったダンサーとともにダンスショーを披露する。一方の永瀬は、「打ち上げ花火を見たことがない」「音を聞いたことがない」子どもたちも楽しめるバリアフリーな花火を打ち上げる企画に挑戦する。会見冒頭、総合司会の上田晋也は「去年に続きアイドル枠で起用された上田です。去年は国技館で黄色い声援を一身に浴びました。おそらく今年もそうなるでしょう。僕ができることは歌って躍ることくらいしかないですが」と冗談を飛ばしていたが、キンプリの2人が登場しても「ちょっとアイドルがかぶってる」とライバル視。高橋は「バチバチですね」、永瀬は「負ける気しないです」と応えた。そんな上田に、永瀬は「上田さん、むっちゃ友達やと思ってます」と突如宣言。しかしその後、本当は同じくチャリティーパートナーを務める志尊淳が親友であることが判明し、志尊は「King & Princeになる前の10年前から交流があって、大みそかに一緒に『紅白』を見たりしていました」と打ち明けた。これを聞いて「さっきすげぇ喜んじゃったじゃねぇか!」と嘆く上田に、永瀬は「Tシャツの色が(高橋)海人と一緒なんで、僕は今海人に見えてます」、高橋も「僕も結構僕に見えます」とフォロー。無理筋な情をかけられた上田は「ならば、まずMRIを撮ろう」と提案していた。○2021年以来のグループでの出演King & Princeの2人は、今年の『24時間テレビ』に参加するにあたり、以下の通りコメントしている。――チャリティーパートナー就任への思いについて。高橋:自分がこのお仕事をしている中で、ずっと「誰かをハッピーにできたらいいな」「誰か1人でも救えたらいいな」、そんな思いを大事にしています。そんな自分の信念と同じく、24時間テレビは必ず誰かに届く番組だと思っています。チャリティーパートナーとして関わらせていただける今回、熱心に、全力で取り組むことで、誰か1人でもハッピーにできたら、救うことができたらいいなと思っています。永瀬:僕たちの仕事は、多くの方々に支えられています。そんな僕が今回24時間テレビを通して、出会った方々に寄り添いながら、できること・できないことを受け止めつつ、最大限の力を尽くして、一緒にひとつのものを作り上げていく――その姿は、誰かを笑顔にするだけでなく、勇気をもらったり、与えたりする力にもつながるかもしれない。僕らを通して、若い世代をはじめとする多くの方々に想いを届けていけるような、チャリティーパートナーになりたいと思います。――今回取り組む企画について。高橋:今回、国技館のステージで国境・性別・人種・障がいなど、さまざまな壁を超えた「ダンス」や「音楽」を愛する皆さんとボーダーレスなパフォーマンスを披露させていただきます。僕を含めたパフォーマンスに参加している出演者の皆さん全員と視聴者の皆さんの気持ちがひとつになる瞬間を作りたい。「楽しい!」と僕たちが思いながら表現している時に、見ている人も「楽しい!」と共感して心と体が揺れてくれる、躍ってくれる瞬間を作れるように頑張りたいと思っています。ダンスには人を惹き込む力があると思うので、興味がある方もそうでない方も、ハッピーな気持ちになってもらえるとうれしいです!永瀬:花火というものは、その場にいる全員で、ひとつの思い出を作ることができる素敵な行事のひとつです。僕たちもファンの皆さんと一緒に何度もその瞬間を経験してきました。その経験を少しでも生かして、今回ご一緒するすべての方々に花火の楽しさを知っていただけたらうれしいですし、この企画を通じて来年もまた花火が見たいなと、「毎年の楽しみ」になってもらえる、そんな夏の思い出を作れたら良いなと思います。――『24時間テレビ』の出演に向けて。永瀬・高橋:今回、King & Princeとして『24時間テレビ』に2021年以来で、出演をさせていただくことになりました。「花火」と「ダンス」という特別な企画で、出会う方たちと一緒に、素敵な夏の思い出を作っていきたいと、今からとても楽しみにしています。総合司会の上田さん、羽鳥さん、水卜さんには、司会進行のプロのお力を存分にお借りするつもりです! チャリティーパートナーの皆さまは、初めましての方も多いのですが、それぞれ熱い想いを持って企画にご参加されるとうかがっています。「あなたのことを教えて」という今年の番組テーマにあるように、お互いのことや想いを知って理解を深めていく…そんな時間を過ごせるよう、自分たちなりにできることを精いっぱい頑張りたいと思っています。皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。