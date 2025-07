日本テレビ「24時間テレビ48」(8月30、31日放送)の制作発表記者会見が1日、東京・汐留の同局で行われた。氷川きよし(47)とKing&Princeがチャリティーパートナーに就任することを発表。 氷川が24時間テレビに出演するのは23年ぶり。SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)のタレントの受け皿として設立されたマネジメント会社「STARTO ENTERTAINMENT」。King&Princeがチャリティーパートナーに起用されたことで、STARTO社が2年ぶりの“24時間テレビの顔”復帰となった。

郄橋海人はTBS7月期ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」で中村倫也とダブル主演、10月公開の映画「おーい、応為」で時代劇に初挑戦することが発表されている。永瀬廉はフジテレビの今年1月期「御曹司に恋はムズすぎる」で主演、5月24日には日本テレビの伝説的音楽番組「THE 夜もヒッパレ」が同日復活した際に、おなじみの三宅裕司、中山秀征、赤坂泰彦に加わり、4人で司会を務めて好評だった。

24時間テレビでは、若者ならではの視点でそれぞれの企画に向き合う。郄橋海人は「踊る世界一周」をテーマに、ボーダーレスLIVE「We are the No border!!!」として、さまざまな個性を持ったダンサーとともにスペシャルダンスショーを披露する予定。永瀬廉は強い光や振動などを採り入れた、バリアフリーの花火を打ち上げることが発表された。

ファンからは「企画が楽しみ」「いろいろあったけど起用されてうれしい」「絶対に見る!」など歓迎の声が続出している。