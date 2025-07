新作『スーパーマン』公開記念！DC作品を一挙放送・見放題配信

完全新作映画『スーパーマン』の7月11日(金)日米同時公開を記念して、ホアキン・フェニックスが最強最悪の悪役“ジョーカー”を演じ未曾有の社会現象を巻き起こした『ジョーカー』の続編で、レディー・ガガとの競演で話題をさらった『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』をTV初放送・見放題初配信!

また映画『スーパーマン』の監督でもある、ジェームズ・ガンのルール無用の愛すべき監督作品『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(“新スースク”)や、“新スースク”から生まれた過激派ヒーローのTVシリーズ『ピースメイカー』の最新シーズンや、『スーパーマン』関連作品の数々を一挙放送・見放題配信する。

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』TV初放送・見放題初配信

© & TM DC © 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

ベネチア国際映画祭〈金獅子賞〉に輝き、米アカデミー賞主演男優賞を獲得。日本での観客動員4週連続No.1の大ヒット、未曾有の社会現象を巻き起こした『ジョーカー』。ホアキン・フェニックスとレディー・ガガの競演で贈る、衝撃の完結編!

●7月1日(火)よりMax on U-NEXTにて独占配信開始、1作目『ジョーカー』も配信中

●7月12日(土)よりBS10スターチャンネルにてTV初放送

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』TV初放送記念!シリーズ一挙放送

〈字幕版〉7月12日(土)よる6:50〜 一挙放送/7月15日(火)午後2:00〜 一挙放送(全2作品)

〈吹替版〉7月20(日)よる6:40〜 一挙放送(全2作品)

ジェームズ・ガンが贈る、愛すべきDC作品が見放題配信

『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』

『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』

© 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & © DC

ジェームズ・ガン監督が放つ、ユーモア満載&テンション爆上げの“新生”スーサイド・スクワッド!

●Max on U-NEXTにて見放題配信中

●Huluにて見放題配信中

※Hulu「アメコミの巨頭DCシリーズ!」(7月3日(木)0時〜公開)

https://www.hulu.jp/features/heroes-and-villains

『ピースメイカー』シーズン2

ジェームズ・ガン製作総指揮。『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から飛び出した過激派ヒーローのスピンオフシリーズ第2弾!

●8月22日(金)Max on U-NEXTにて独占配信開始、シーズン1も独占配信中

『クリーチャー・コマンドーズ』

「クリーチャー・コマンドーズ」

© 2024 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved.

Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

ジェームズ・ガン製作総指揮で贈る、新たなDCユニバース幕開けを飾るR指定アクションアニメ!

●Max on U-NEXTにて独占配信中

『スーパーマン』関連作品

クリストファー・リーヴ主演で贈る伝説的名作『スーパーマン』I〜IVや、ザック・スナイダー監督×クリストファー・ノーラン製作、ヘンリー・カヴィル主演で放つ『マン・オブ・スティール』など、歴代の『スーパーマン』作品を一挙放送・見放題配信!

〈見放題配信〉

『スーパーマンI〜IV』Max on U-NEXT/Huluにて配信中

『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』Max on U-NEXT/Huluにて配信中

『スーパーマン リターンズ』Max on U-NEXT/Huluにて配信中

『マン・オブ・スティール』Max on U-NEXT/Hulu/Netflix/Prime Videoにて配信中

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』Max on U-NEXT/Hulu/Netflix/Prime Videoにて配信中

『ジャスティス・リーグ』Max on U-NEXT/Hulu/Netflix/Prime Videoにて配信中

『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』Max on U-NEXTにて独占配信中

「スーパーマン/クリストファー・リーヴの生涯」スーパーマン役で知られるクリストファー・リーヴの生涯を追ったドキュメンタリー

Max on U-NEXT独占配信中

「スーパーパワード/THE DC STORY」多くのヒーローを生み出した出版社・DC コミックスの歴史をひも解くドキュメンタリー

Max on U-NEXT 独占配信中

〈放送〉

●ムービープラス

『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』7月12日(土)よる9:00〜

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』7月13日(日)よる6:15〜

「ストーリー・オブ・スーパーマン 〜スーパーマンの全て〜」7月13日(日)あさ10:45〜

その他ラインナップ:『スーパーマンI/III/IV』、『スーパーガール』

●カートゥーン ネットワーク

「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」〈第 2 期、日本独占にてカートゥーン ネットワークに初上陸〉

カートゥーン ネットワーク・第1話先行放送:7月6日(日)16:00

・レギュラー放送:7月19日(土)スタート 毎週土曜20:00-21:00/再放送翌日日曜16:00-17:00

以降毎週1話づつ新エピソードを追加し放送

(7月19日(土)20:00-21:00#1-2、7月26日(土)20:00-21:00#2-3)

●洋画専門チャンネル ザ・シネマ

『ブラックアダム』

7月30日(水)12:30-14:45吹替

7月30日(水)21:00-23:15字幕

●BS-TBS

『マン・オブ・スティール』7月1日(火)よる9:00〜

※2K・4Kチャンネルでサイマル放送

●BS10 スターチャンネル

完全新作映画『スーパーマン』公開記念!クリストファー・リーヴ版第1作特別放送

『スーパーマン』(1978)

〈字幕版〉7月10日(木)よる9:00/7月14日(月)あさ7:40/7月23日(水)よる6:20放送

●NHK BSプレミアム4K

『スーパーマン 劇場版』(1978)4K版 7月5日(土)よる9:00〜

●WOWOWプラス

『マン・オブ・スティール』

7月19日(土)16:15〜18:45

7月23日(水)18:45〜21:15

7月29日(火)12:15〜14:45

『スーパーマン リターンズ』

7月19日(土)13:30〜16:15

7月23日(水)16:00〜18:45

7月29日(火)9:30〜12:15

『ジャスティス・リーグ』

7月19日(土)18:45〜21:00

7月23日(水)21:15〜23:30

7月29日(火)14:45〜17:00

