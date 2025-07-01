新作『スーパーマン』公開記念！DC作品を一挙放送・見放題配信

完全新作映画『スーパーマン』の7月11日（金）日米同時公開を記念して、ホアキン・フェニックスが最強最悪の悪役“ジョーカー”を演じ未曾有の社会現象を巻き起こした『ジョーカー』の続編で、レディー・ガガとの競演で話題をさらった『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』をTV初放送・見放題初配信！

また映画『スーパーマン』の監督でもある、ジェームズ・ガンのルール無用の愛すべき監督作品『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（“新スースク”）や、“新スースク”から生まれた過激派ヒーローのTVシリーズ『ピースメイカー』の最新シーズンや、『スーパーマン』関連作品の数々を一挙放送・見放題配信する。

新作『スーパーマン』公開記念！『マン・オブ・スティール』『スーパーマン』がTV放送 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『アベンジャーズ』シリ … 新作『スーパーマン』公開記念！『マン・オブ・スティール』『スーパーマン』がTV放送

『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』TV初放送・見放題初配信

『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』

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ベネチア国際映画祭〈金獅子賞〉に輝き、米アカデミー賞主演男優賞を獲得。日本での観客動員4週連続No.1の大ヒット、未曾有の社会現象を巻き起こした『ジョーカー』。ホアキン・フェニックスとレディー・ガガの競演で贈る、衝撃の完結編！

●7月1日（火）よりMax on U-NEXTにて独占配信開始、1作目『ジョーカー』も配信中

完結編『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』

1作目『ジョーカー』

●7月12日（土）よりBS10スターチャンネルにてTV初放送

『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』TV初放送記念！シリーズ一挙放送

〈字幕版〉7月12日（土）よる6：50〜 一挙放送／7月15日（火）午後2：00〜 一挙放送（全2作品）

〈吹替版〉7月20（日）よる6：40〜 一挙放送（全2作品）

ジェームズ・ガンが贈る、愛すべきDC作品が見放題配信

『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』

『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』

© 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & © DC

ジェームズ・ガン監督が放つ、ユーモア満載&テンション爆上げの“新生”スーサイド・スクワッド！

●Max on U-NEXTにて見放題配信中

●Huluにて見放題配信中

※Hulu「アメコミの巨頭DCシリーズ！」（7月3日（木）0時〜公開）

https://www.hulu.jp/features/heroes-and-villains

『ピースメイカー』シーズン2

ジェームズ・ガン製作総指揮。『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から飛び出した過激派ヒーローのスピンオフシリーズ第2弾！

●8月22日（金）Max on U-NEXTにて独占配信開始、シーズン1も独占配信中

『クリーチャー・コマンドーズ』

「クリーチャー・コマンドーズ」

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Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

ジェームズ・ガン製作総指揮で贈る、新たなDCユニバース幕開けを飾るR指定アクションアニメ！

●Max on U-NEXTにて独占配信中

『スーパーマン』関連作品

クリストファー・リーヴ主演で贈る伝説的名作『スーパーマン』I〜IVや、ザック・スナイダー監督×クリストファー・ノーラン製作、ヘンリー・カヴィル主演で放つ『マン・オブ・スティール』など、歴代の『スーパーマン』作品を一挙放送・見放題配信！

〈見放題配信〉

『スーパーマンI〜IV』Max on U-NEXT／Huluにて配信中

『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』Max on U-NEXT／Huluにて配信中

『スーパーマン リターンズ』Max on U-NEXT／Huluにて配信中

『マン・オブ・スティール』Max on U-NEXT／Hulu／Netflix／Prime Videoにて配信中

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』Max on U-NEXT／Hulu／Netflix／Prime Videoにて配信中

『ジャスティス・リーグ』Max on U-NEXT／Hulu／Netflix／Prime Videoにて配信中

『ジャスティス・リーグ：ザック・スナイダーカット』Max on U-NEXTにて独占配信中

「スーパーマン／クリストファー・リーヴの生涯」スーパーマン役で知られるクリストファー・リーヴの生涯を追ったドキュメンタリー

Max on U-NEXT独占配信中

「スーパーパワード／THE DC STORY」多くのヒーローを生み出した出版社・DC コミックスの歴史をひも解くドキュメンタリー

Max on U-NEXT 独占配信中

〈放送〉

●ムービープラス

『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』7月12日（土）よる9：00〜

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』7月13日（日）よる6：15〜

「ストーリー・オブ・スーパーマン 〜スーパーマンの全て〜」7月13日（日）あさ10：45〜

その他ラインナップ：『スーパーマンI/III/IV』、『スーパーガール』

●カートゥーン ネットワーク

「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」〈第 2 期、日本独占にてカートゥーン ネットワークに初上陸〉

カートゥーン ネットワーク・第1話先行放送：7月6日（日）16：00

・レギュラー放送：7月19日（土）スタート 毎週土曜20：00-21：00／再放送翌日日曜16：00-17：00

以降毎週1話づつ新エピソードを追加し放送

（7月19日（土）20：00-21：00#1-2、7月26日（土）20：00-21：00#2-3）

●洋画専門チャンネル ザ・シネマ

『ブラックアダム』

7月30日（水）12：30-14：45吹替

7月30日（水）21：00-23：15字幕

●BS-TBS

『マン・オブ・スティール』7月1日（火）よる9：00〜

※2K・4Kチャンネルでサイマル放送

●BS10 スターチャンネル

完全新作映画『スーパーマン』公開記念！クリストファー・リーヴ版第1作特別放送

『スーパーマン』（1978）

〈字幕版〉7月10日（木）よる9：00／7月14日（月）あさ7：40／7月23日（水）よる6：20放送

●NHK BSプレミアム4K

『スーパーマン 劇場版』（1978）4K版 7月5日（土）よる9：00〜

●WOWOWプラス

『マン・オブ・スティール』

7月19日（土）16：15〜18：45

7月23日（水）18：45〜21：15

7月29日（火）12：15〜14：45

『スーパーマン リターンズ』

7月19日（土）13：30〜16：15

7月23日（水）16：00〜18：45

7月29日（火）9：30〜12：15

『ジャスティス・リーグ』

7月19日（土）18：45〜21：00

7月23日（水）21：15〜23：30

7月29日（火）14：45〜17：00

（海外ドラマNAVI）

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