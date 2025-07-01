新作『スーパーマン』公開記念！DC作品を一挙放送・見放題配信
完全新作映画『スーパーマン』の7月11日（金）日米同時公開を記念して、ホアキン・フェニックスが最強最悪の悪役“ジョーカー”を演じ未曾有の社会現象を巻き起こした『ジョーカー』の続編で、レディー・ガガとの競演で話題をさらった『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』をTV初放送・見放題初配信！
また映画『スーパーマン』の監督でもある、ジェームズ・ガンのルール無用の愛すべき監督作品『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（“新スースク”）や、“新スースク”から生まれた過激派ヒーローのTVシリーズ『ピースメイカー』の最新シーズンや、『スーパーマン』関連作品の数々を一挙放送・見放題配信する。
『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『アベンジャーズ』シリ …
『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』TV初放送・見放題初配信
『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』
© & TM DC © 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved
ベネチア国際映画祭〈金獅子賞〉に輝き、米アカデミー賞主演男優賞を獲得。日本での観客動員4週連続No.1の大ヒット、未曾有の社会現象を巻き起こした『ジョーカー』。ホアキン・フェニックスとレディー・ガガの競演で贈る、衝撃の完結編！
●7月1日（火）よりMax on U-NEXTにて独占配信開始、1作目『ジョーカー』も配信中
完結編『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』
1作目『ジョーカー』
●7月12日（土）よりBS10スターチャンネルにてTV初放送
『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』TV初放送記念！シリーズ一挙放送
〈字幕版〉7月12日（土）よる6：50〜 一挙放送／7月15日（火）午後2：00〜 一挙放送（全2作品）
〈吹替版〉7月20（日）よる6：40〜 一挙放送（全2作品）
ジェームズ・ガンが贈る、愛すべきDC作品が見放題配信
『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』
『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』
© 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & © DC
ジェームズ・ガン監督が放つ、ユーモア満載&テンション爆上げの“新生”スーサイド・スクワッド！
●Max on U-NEXTにて見放題配信中
●Huluにて見放題配信中
※Hulu「アメコミの巨頭DCシリーズ！」（7月3日（木）0時〜公開）
https://www.hulu.jp/features/heroes-and-villains
『ピースメイカー』シーズン2
ジェームズ・ガン製作総指揮。『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から飛び出した過激派ヒーローのスピンオフシリーズ第2弾！
●8月22日（金）Max on U-NEXTにて独占配信開始、シーズン1も独占配信中
『クリーチャー・コマンドーズ』
「クリーチャー・コマンドーズ」
© 2024 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved.
Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.
ジェームズ・ガン製作総指揮で贈る、新たなDCユニバース幕開けを飾るR指定アクションアニメ！
●Max on U-NEXTにて独占配信中
『スーパーマン』関連作品
クリストファー・リーヴ主演で贈る伝説的名作『スーパーマン』I〜IVや、ザック・スナイダー監督×クリストファー・ノーラン製作、ヘンリー・カヴィル主演で放つ『マン・オブ・スティール』など、歴代の『スーパーマン』作品を一挙放送・見放題配信！
〈見放題配信〉
『スーパーマンI〜IV』Max on U-NEXT／Huluにて配信中
『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』Max on U-NEXT／Huluにて配信中
『スーパーマン リターンズ』Max on U-NEXT／Huluにて配信中
『マン・オブ・スティール』Max on U-NEXT／Hulu／Netflix／Prime Videoにて配信中
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』Max on U-NEXT／Hulu／Netflix／Prime Videoにて配信中
『ジャスティス・リーグ』Max on U-NEXT／Hulu／Netflix／Prime Videoにて配信中
『ジャスティス・リーグ：ザック・スナイダーカット』Max on U-NEXTにて独占配信中
「スーパーマン／クリストファー・リーヴの生涯」スーパーマン役で知られるクリストファー・リーヴの生涯を追ったドキュメンタリー
Max on U-NEXT独占配信中
「スーパーパワード／THE DC STORY」多くのヒーローを生み出した出版社・DC コミックスの歴史をひも解くドキュメンタリー
Max on U-NEXT 独占配信中
〈放送〉
●ムービープラス
『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』7月12日（土）よる9：00〜
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』7月13日（日）よる6：15〜
「ストーリー・オブ・スーパーマン 〜スーパーマンの全て〜」7月13日（日）あさ10：45〜
その他ラインナップ：『スーパーマンI/III/IV』、『スーパーガール』
●カートゥーン ネットワーク
「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」〈第 2 期、日本独占にてカートゥーン ネットワークに初上陸〉
カートゥーン ネットワーク・第1話先行放送：7月6日（日）16：00
・レギュラー放送：7月19日（土）スタート 毎週土曜20：00-21：00／再放送翌日日曜16：00-17：00
以降毎週1話づつ新エピソードを追加し放送
（7月19日（土）20：00-21：00#1-2、7月26日（土）20：00-21：00#2-3）
●洋画専門チャンネル ザ・シネマ
『ブラックアダム』
7月30日（水）12：30-14：45吹替
7月30日（水）21：00-23：15字幕
●BS-TBS
『マン・オブ・スティール』7月1日（火）よる9：00〜
※2K・4Kチャンネルでサイマル放送
●BS10 スターチャンネル
完全新作映画『スーパーマン』公開記念！クリストファー・リーヴ版第1作特別放送
『スーパーマン』（1978）
〈字幕版〉7月10日（木）よる9：00／7月14日（月）あさ7：40／7月23日（水）よる6：20放送
●NHK BSプレミアム4K
『スーパーマン 劇場版』（1978）4K版 7月5日（土）よる9：00〜
●WOWOWプラス
『マン・オブ・スティール』
7月19日（土）16：15〜18：45
7月23日（水）18：45〜21：15
7月29日（火）12：15〜14：45
『スーパーマン リターンズ』
7月19日（土）13：30〜16：15
7月23日（水）16：00〜18：45
7月29日（火）9：30〜12：15
『ジャスティス・リーグ』
7月19日（土）18：45〜21：00
7月23日（水）21：15〜23：30
7月29日（火）14：45〜17：00
（海外ドラマNAVI）
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