正解は「苦境に陥る、面倒なことになる」でした!

「in hot water」は、トラブルに巻き込まれることを表す表現です。

シンプルに「お湯のなかに」という意味で使われることもあります。

「He is in hot water for being late to work.」

(彼は仕事に遅刻して困っている。)