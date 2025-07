「美しさを極めてますね」

タレントのローラさんは6月30日、自身のInstagramを更新し、バングラデシュでの美しい姿を披露しました。ローラさんは「Bangladesh is my Kokoro no Yoridokoro(バングラデシュは心のよりどころ)」とつづり、7枚の写真を公開しました。真っ白なサリーを身にまとった姿がとても印象的なショットです。1〜2枚目は屋内で撮影されたモノクロ写真、3〜7枚目は自然の中で撮影されたカラー写真で、真っ白なサリーと大自然が相まって、どのカットも神秘的な雰囲気が漂っています。

「ローラちゃん、素敵」

コメント欄では、「やっぱり女神だ〜」「どこに居ても絵になるね 素敵である」「天使みたいだ」「美しさを極めてますね」「どれも素敵なお写真です」「妖精の様な美しいローラ〜」など、たくさんの声が寄せられています。ローラさんは26日にも、バングラデシュでの様子をInstagramに投稿。「マンゴーの季節に故郷のバングラデシュに帰ってきたよ」とつづり、1本の動画を公開していました。動画では、マンゴーを収穫する様子や大自然の中で船に乗る姿が映されており、「採れたておいしそう」「ありのままのローラさんって感じ」「ローラちゃん、素敵」などの声が集まっています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:五六七 八千代)