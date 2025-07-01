【卓球】2大会連続ベスト8・張本美和日本勢最上位6位キープ 日本選手4名がトップ10を維持〈女子シングルス世界ランク〉
国際卓球連盟(ITTF)は1日、最新の世界ランキングを発表。女子シングルスでは、張本美和選手が日本人トップをキープしています。
29日までWTTコンテンダー ザグレブが開催。張本選手は準々決勝で長粼美柚選手に敗れ、2大会連続ベスト8も日本最上位の6位をキープ。7位が伊藤美誠選手、8位が大藤沙月選手、9位が早田ひな選手、15位が橋本帆乃香選手と続きます。
また1位の孫穎莎選手を筆頭にトップ5は変わらず、中国勢が独占しています。
【女子シングルス】
▽トップ10※数字はポイント
1位 11250 孫穎莎(中国)
2位 6765 王曼碰(中国)
3位 5425 陳幸同(中国)
4位 4415 王芸迪(中国)
5位 4255 蒯曼(中国)
6位 3450 張本美和
7位 3050 伊藤美誠
8位 3030 大藤沙月
9位 2175 早田ひな
10位 1995 シン・ユビン(韓国)
15位 1520 橋本帆乃香 ↓1
20位 1425 長粼美柚
22位 1320 木原美悠
24位 1076 平野美宇
28位 830 横井咲桜↓1