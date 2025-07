IZAKAYAウォレットに新たに対応！JPYR

日本円に連動するステーブルコインとして注目を集める「JPYR」が、Izakaya Limitedが提供するマルチ機能型ウォレットサービス「IZAKAYA」に新たに対応しました。

■JPYRとは

JPYRは、日本円(JPY)と1:1の比率で価値が連動するステーブルコインで、EthereumのERC-20規格に準拠して発行されています。

価格変動の激しい一般的な暗号資産と異なり、安定した価値を提供することで、日常の決済や国際送金、DeFi取引などへの実用性が高く評価されています。

すべての取引履歴はブロックチェーン上に記録されており、スマートコントラクトによって発行・送金・償還のプロセスが安全かつ自動で管理されています。

■担保・監査体制

JPYRは、EthereumベースのDeFiプラットフォーム上に預けられた担保資産により裏付けされており、発行量と担保額の整合性を常に保っています。

さらに、第三者機関による定期監査を導入し、透明性と信頼性の確保を図っています。

■主なユースケース

デジタル決済 :国内外での高速かつ低コストな円建て決済

DeFi活用 :ステーキングやレンディング、流動性提供への活用

国際送金・貿易決済:為替リスクを抑えた日本円ベースのクロスボーダー取引

■コンプライアンス体制

JPYRは、マネーロンダリング防止(AML)やテロ資金供与対策(CFT)など、国際的な金融規制にも準拠。

ブラックリスト機能や取引制限などの仕組みにより、不正利用のリスクを最小限に抑えています。

