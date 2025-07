札幌PARCO屋上に西海岸リゾート出現！コンセプト「THE SUMMER」

コンセプトは、2025年7月3日(木)〜8月31日(日)の60日間、札幌PARCO屋上にて夏季限定ビアガーデン「THE SUMMER」を開催します。

コンセプト「THE SUMMER」

2025年の主役は、タイ発祥の“焼く×煮る”が楽しめる「ムーガタ鍋」。

スタイリッシュなパーゴラ席やプール演出とともに、西海岸リゾートを思わせる開放的な空間で、札幌の夏にひときわ華やかなひとときを楽しめます。

■札幌PARCOの屋上に出現する、西海岸リゾート風ビアガーデン

札幌PARCO屋上に広がるビアガーデン「THE SUMMER」は、木や緑を基調とした開放的なデザインに、やわらかな照明を組み合わせた空間演出が魅力。

まるで海辺のリゾート地にいるような、非日常のひとときを叶えます。

緑に包まれたパーゴラ席、プールを眺めるテラス席、ゆったりとくつろげるソファ席など、どこを切り取っても絵になるレイアウト。

夜風に揺れる照明や水面のきらめきが、スマホ越しにも映える“フォトスポット”を生み出します。

特に20〜30代の女性を中心に、「女子会で行きたい」「夏の思い出を残したい」と毎年人気。

街の中心にいながら、西海岸リゾート気分で“ちょっと贅沢な乾杯”ができる、特別な空間です。

■ムーガタ鍋 × サムギョプサル × 50種のドリンクで夏を満喫

2025年の札幌パルコ屋上ビアガーデンの目玉は、和牛入りムーガタ鍋。

タイ発祥の「焼肉×鍋」スタイルを贅沢にアレンジし、中央の鉄板で和牛を香ばしく焼き上げ、周囲のスープでしゃぶしゃぶのように楽しめるハイブリッドグルメです。

焼いた肉の旨味がスープに溶け込み、ひと口ごとに深まる“うま味の相乗効果”を体感できます。

■「THE SUMMER」2025年メニューラインナップ

※価格は全て税込です

【ムーガタ鍋コース(タイ風焼きしゃぶ鍋)】(4,200円)

ムーガタ鍋とは、内側で焼肉、外側で鍋を楽しめるタイの家庭料理です。

ジュワッと広がる肉汁が落ちた鍋のスープが絶妙な旨味を演出します。

【北海道豚肉の食べ比べサムギョプサルコース】(4,200円)

北海道産の豚肉2部位を使ったサムギョプサル食べ比べコース。

サンチュやほうれん草ナムル、キムチなど野菜もたっぷり楽しめます!

【白老牛とムーガタコース(タイ風焼きしゃぶ鍋)】(5,300円)

北海道のブランド牛「白老牛」を使用した、2025年のスペシャルプラン。

“肉をしっかり食べて楽しみ尽くしたい”方にピッタリ。

【白老牛と北海道産豚肉の食べ比べ サムギョプサルコース】(5,300円)

白老牛のジューシーさと、北海道産豚の旨味。

2種の肉を焼き分けて楽しむ、グループ利用にもおすすめの贅沢食べ比べコース。

【オードブル飲み放題付きプラン】(3,500円)

毎日20:45分から限定!おつまみ系の盛り合わせ+飲み放題。

ディナータイムの〆に、お酒がすすむおつまみを用意されました。

■ドリンクも充実 全50種の飲み放題

サッポロクラシック樽生などのビールはもちろん、ハイボール、サワー、果実酒、カクテルなど全50種類の充実の飲み放題メニューは、どんなシーンにもぴったり。

ソフトドリンクも充実しています。

「いつもの札幌」とはひと味違う、海外リゾート気分を味わえる夏の夜。

お友達、恋人、仕事仲間と、思い出に残る一杯を楽しめます。

■BBQ BeerGarden「THE SUMMER」2025年開催概要

〈スタッフ一同、2025年の夏は“本気”です〉

