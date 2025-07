新たに「U-POWER」の 電気サービスが選択可能に！引越れんらく帳

引越し手続きの一括サービス「引越れんらく帳」は、2025年7月1日(火)より、USEN&U-NEXT GROUPのU-POWERとの連携を開始します。

これにより、U-POWERが提供する電気プランが「引越れんらく帳」上で選択可能となり、利用者に対するサービスの幅がさらに広がります。

【おうちのでんきはU-POWERにお任せ】

<おサイフに優しくCo2削減に貢献できる3つのプラン>

U-POWERの提供するおうちの電気「GREENホーム」は、環境への配慮と価格メリットを両立した電気プランです。

3つのプランから、自身のライフスタイルに合ったプランを選べます。

(1) GREEN10:電気料金を下げて、かつCo2削減に貢献するプラン

毎月の電気料金をおトクにしたい方向けで、使用電力量に対して10%分のFIT非化石証書を購入することにより、実質的にグリーンエネルギー比率10%の電力供給をすることを計画しているプランとなります。

(2) GREEN50:電気料金にもCo2削減にもアプローチするプラン

電気料金にも環境問題にも関心のある方向けで、使用電力量に対して50%分のFIT非化石証書を購入することにより、実質的にグリーンエネルギー比率50%の電力供給をすることを計画しているプランとなります。

(3) GREEN100:Co2削減や再生可能エネルギーに貢献するプラン

環境に優しい電気を使いたい方向けで、FIT非化石証書を購入し、実質的にグリーンエネルギー比率100%の電力供給をすることを計画しているプランとなります。

【転居者及び手続先事業者にとっての効果】

このサービスは、引越し手続きにおいて発生する以下の課題を解決します。

また、U-POWERのプランを選ぶことにより、実質的に再生可能エネルギーを利用します。

そのため、Co2 削減に貢献し、地球にやさしい生活を送ることが可能です。

<転居者>

・引越しは、荷造り・掃除・挨拶等、限られた時間の中でやらなければならない事がたくさんあるため、電気・ガス・水道・インターネット等の手続きは簡単に済ませたい。

・電話をしても窓口が混み合っていてなかなかつながらない。

・受付時間内に電話をかけられない。

事業者への手続き漏れが発生する。

<事業者>

・引越し繁忙期における、コールセンターの人員不足や電話による引越し手続き対応コストの高騰。

【利用の流れ】

「引越れんらく帳」に会員登録が必要です。

「引越れんらく帳」で会員登録し初期設定を完了すると、引越先、または、引越元の住所に対応する事業者がリストアップされ表示されます。

リストからご希望の事業者を選択いただき、お申し込みへお進みください。

<現在お手続きできる事業者種別>

・転出届・転入(転出)予定連絡

・電気

・ガス

・水道

・インターネット

・放送

・新聞

・固定電話

・携帯電話

・クレジットカード

・不用品回収

