【グラビア】「週刊SPA! 7月8・15合併号」表紙と美女地図は志田音々さん
【週刊SPA! 7月8・15合併号】 7月1日 発売 価格：600円
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扶桑社は「週刊SPA! 7月8・15合併号」を6月17日に発売した。価格は600円。
表紙と「美女地図」はテレビや舞台に引っ張りだこの志田音々さん。今回は西洋の物語に出てくるような麗しの令嬢になり切ったグラビアを披露。物憂げで大人びた表情で見せる。
「グラビアン魂」は、ミスSPA!'22グランプリのあらた唯さん。ボクシング世界観のラウンドガールとして脚光を浴びている。
「レース彩るボディ大本命ボディ」は、レースクイーン人気投票で上位5位に贈られる「レースアンバサダーアワード2024」を受賞した日南まみさん。【志田音々さん】
撮影：唐木貴央 ヘアメイク：エノモトマサノリ スタイリング：富田育子 衣装協力：クロネコマリン【あらた唯さん】
影：佐藤裕之 ヘアメイク：mahiro スタイリング：田中陽子【日南まみさん】
撮影：熊谷貫 ヘアメイク：ムロゾノケイト スタイリング：佐賀愛衣
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